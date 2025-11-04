https://ria.ru/20251104/chita-2052721942.html
В Чите прозвучал полуденный выстрел из гаубицы в День народного единства
В Чите прозвучал полуденный выстрел из гаубицы в День народного единства
ВЛАДИВОСТОК, 4 ноя - РИА Новости. Полуденный выстрел из пушки ознаменовал начало праздничных мероприятий, приуроченных к Дню народного единства в Чите Забайкальского края, такие выстрелы звучат здесь несколько раз в год.
"Традиционный полуденный выстрел из гаубицы Д-30 в честь Дня народного единства", - написал в своём Тelegram-канале
губернатор Забайкалья Александр Осипов
.
Пост сопровождает видео выстрела в честь праздника.
Полуденные выстрелы - традиция Забайкальского края
- звучат в Чите
несколько раз в год: 23 февраля в честь Дня защитника Отечества, 9 мая в праздник Великой Победы, 12 июня в День России
, 3 сентября в годовщину окончания Второй мировой войны и 4 ноября в День народного единства.
Как пояснили РИА Новости в краевом правительстве, гаубицу привозят на смотровую площадку на Титовскую сопку в Чите, откуда звук слышен во всём городе.
"Под звуки гимна Российской Федерации гаубицы Д-30 дали три холостых залпа. По поручению губернатора Забайкалья Александра Осипова со словами поздравления к присутствующим обратился заместитель губернатора Забайкальского края Василий Войкин", - говорится в релизе правительства региона.
Отмечается, что ритуал полуденного выстрела стал неотъемлемой частью памятных дат и государственных праздников в Чите с 2023 года, традицию ввёл глава региона Осипов.