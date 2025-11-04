В Челябинске задержали подозреваемую в убийстве пятилетней девочки

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. В убийстве пятилетней девочки в Челябинске, чье тело нашли в диване в съемной квартире, подозревают ее мать, она задержана, сообщило региональное СУСК.
В понедельник днем в квартире дома по улице 250-летия Челябинска нашли тело пятилетней девочки с колото-резаными ранениями, ранее сообщало СУСК. Установлено, что эту квартиру арендовала 43-летняя женщина с ребенком, девочку нашли в диване собственники жилья после сообщения квартиросъемщика о выселении. Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего).
"В Челябинске задержана женщина, подозреваемая в убийстве своей малолетней дочери", - говорится в сообщении.
Сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области было установлено место нахождения подозреваемой на территории Республики Башкортостан, она доставлена в территориальный следственный отдел, уточняется в сообщении. В настоящее время фигурантку допрашивают. Следствие планирует предъявить ей обвинение и ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, добавляется в сообщении.