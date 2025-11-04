"Бруклин" проиграл "Миннесоте" в НБА, Демин набрал два очка за 21 минуту

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. "Бруклин Нетс", за который выступает российский защитник Егор Демин, дома уступил "Миннесоте Тимбервулвз" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча прошла в Нью-Йорке и завершилась поражением хозяев со счетом 109:125 (28:28, 31:35, 29:28, 21:34). В составе Миннесоты" самым результативным стал Донте Дивинченцо (25 очков), Джулиус Рэндл оформил трипл-дабл (19 очков + 11 подборов + 10 передач), а Руди Гобер - дабл-дабл (15 очков + 12 подборов). У "Бруклина" 25 очков набрал Кэм Томас.
04 ноября 2025 • начало в 03:00
Завершен
Демин провел на площадке 21 минуту 18 секунд, набрал 2 очка, совершил 2 подбора и 2 перехвата, отдал 4 результативные передачи и заблокировал 1 бросок.
"Бруклин" проиграл все семь матчей на старте сезона и занимает последнее, 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции. "Миннесота" с 4 победами и 3 поражениями располагается на девятой строчке на Западе.
В ночь на 6 ноября по московскому времени "Бруклин" в гостях сыграет с "Индианой Пэйсерс", а "Миннесота" на выезде встретится с "Нью-Йорк Никс".
Результаты других матчей:
- "Индиана Пэйсерс" - "Милуоки Бакс" - 115:117;
- "Бостон Селтикс" - "Юта Джаз" - 103:105;
- "Нью-Йорк Никс" - "Вашингтон Уизардс" - 119:102;
- "Мемфис Гриззлис" - "Детройт Пистонс" - 106:114;
- "Хьюстон Рокетс" - "Даллас Маверикс" - 110:102;
- "Денвер Наггетс" - "Сакраменто Кингз" - 130:124.
