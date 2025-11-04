Рейтинг@Mail.ru
"Бруклин" проиграл "Миннесоте" в НБА, Демин набрал два очка за 21 минуту
Баскетбол
 
07:56 04.11.2025
"Бруклин" проиграл "Миннесоте" в НБА, Демин набрал два очка за 21 минуту
"Бруклин Нетс", за который выступает российский защитник Егор Демин, дома уступил "Миннесоте Тимбервулвз" в матче регулярного чемпионата Национальной... РИА Новости Спорт, 04.11.2025
баскетбол
спорт
егор демин
донте дивинченцо
джулиус рэндл
руди гобер
индиана пэйсерс
нью-йорк никс
спорт, егор демин, донте дивинченцо, джулиус рэндл, руди гобер, индиана пэйсерс, нью-йорк никс, бруклин нетс
Баскетбол, Спорт, Егор Демин, Донте Дивинченцо, Джулиус Рэндл, Руди Гобер, Индиана Пэйсерс, Нью-Йорк Никс, Бруклин Нетс
"Бруклин" проиграл "Миннесоте" в НБА, Демин набрал два очка за 21 минуту

"Бруклин" с Деминым в составе проиграл "Миннесоте" в матче НБА

© Фото : Пресс-служба "Бруклин Нетс"Российский баскетболист "Бруклин Нетс" Егор Демин
Российский баскетболист Бруклин Нетс Егор Демин - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© Фото : Пресс-служба "Бруклин Нетс"
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. "Бруклин Нетс", за который выступает российский защитник Егор Демин, дома уступил "Миннесоте Тимбервулвз" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча прошла в Нью-Йорке и завершилась поражением хозяев со счетом 109:125 (28:28, 31:35, 29:28, 21:34). В составе Миннесоты" самым результативным стал Донте Дивинченцо (25 очков), Джулиус Рэндл оформил трипл-дабл (19 очков + 11 подборов + 10 передач), а Руди Гобер - дабл-дабл (15 очков + 12 подборов). У "Бруклина" 25 очков набрал Кэм Томас.
НБА
04 ноября 2025 • начало в 03:00
Завершен
Бруклин
109 : 125
Миннесота
Календарь Турнирная таблица История встреч
Демин провел на площадке 21 минуту 18 секунд, набрал 2 очка, совершил 2 подбора и 2 перехвата, отдал 4 результативные передачи и заблокировал 1 бросок.
"Бруклин" проиграл все семь матчей на старте сезона и занимает последнее, 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции. "Миннесота" с 4 победами и 3 поражениями располагается на девятой строчке на Западе.
В ночь на 6 ноября по московскому времени "Бруклин" в гостях сыграет с "Индианой Пэйсерс", а "Миннесота" на выезде встретится с "Нью-Йорк Никс".
Результаты других матчей:
Баскетбол Спорт Егор Демин Донте Дивинченцо Джулиус Рэндл Руди Гобер Индиана Пэйсерс Нью-Йорк Никс Бруклин Нетс
 
