"Бруклин" проиграл "Миннесоте" в НБА, Демин набрал два очка за 21 минуту

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. "Бруклин Нетс", за который выступает российский защитник Егор Демин, дома уступил "Миннесоте Тимбервулвз" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

"Бруклин" проиграл все семь матчей на старте сезона и занимает последнее, 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции. "Миннесота" с 4 победами и 3 поражениями располагается на девятой строчке на Западе.