В Британии запретили протесты у домов чиновников

ЛОНДОН, 4 ноя - РИА Новости. В Великобритании действует новый закон, запрещающий проводить протесты возле домов чиновников и депутатов, заявили во вторник в британском министерстве внутренних дел.

"Лица, занимающие государственные должности, включая членов парламента, членов Палаты лордов и чиновников местных органов власти будут лучше защищены от преследований и запугивания в соответствии с новым законом, ограничивающим проведение акций протеста возле их домов", - говорится в сообщении МВД.

Как сообщается, полиция получит расширенные полномочия по пресечению таких акций и будет пресекать "токсичные проявления в политике". В частности, проведение акций протеста у домов представителей властей "с целью повлиять на их служебную деятельность или какой-либо аспект личной жизни" теперь является уголовным преступление и карается тюремным заключением сроком до шести месяцев.

Отмечается, что закон принят на фоне роста количества оскорблений и угроз в адрес чиновников и депутатов. Так, более половины кандидатов, участвовавших в выборах в прошлом году, "в той или иной форме подвергались оскорблениям или запугиванию", сообщили в МВД. Кроме того, 96% депутатов хотя бы раз сталкивались с оскорблениями или угрозами.