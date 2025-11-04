Рейтинг@Mail.ru
В Британии запретили протесты у домов чиновников - РИА Новости, 04.11.2025
19:47 04.11.2025
В Британии запретили протесты у домов чиновников
В Британии запретили протесты у домов чиновников - РИА Новости, 04.11.2025
В Британии запретили протесты у домов чиновников
В Великобритании действует новый закон, запрещающий проводить протесты возле домов чиновников и депутатов, заявили во вторник в британском министерстве... РИА Новости, 04.11.2025
2025-11-04T19:47:00+03:00
2025-11-04T19:47:00+03:00
в мире
великобритания
великобритания
в мире, великобритания
В мире, Великобритания
В Британии запретили протесты у домов чиновников

В Британии запретили протесты у домов чиновников и депутатов

ЛОНДОН, 4 ноя - РИА Новости. В Великобритании действует новый закон, запрещающий проводить протесты возле домов чиновников и депутатов, заявили во вторник в британском министерстве внутренних дел.
"Лица, занимающие государственные должности, включая членов парламента, членов Палаты лордов и чиновников местных органов власти будут лучше защищены от преследований и запугивания в соответствии с новым законом, ограничивающим проведение акций протеста возле их домов", - говорится в сообщении МВД.
Как сообщается, полиция получит расширенные полномочия по пресечению таких акций и будет пресекать "токсичные проявления в политике". В частности, проведение акций протеста у домов представителей властей "с целью повлиять на их служебную деятельность или какой-либо аспект личной жизни" теперь является уголовным преступление и карается тюремным заключением сроком до шести месяцев.
Отмечается, что закон принят на фоне роста количества оскорблений и угроз в адрес чиновников и депутатов. Так, более половины кандидатов, участвовавших в выборах в прошлом году, "в той или иной форме подвергались оскорблениям или запугиванию", сообщили в МВД. Кроме того, 96% депутатов хотя бы раз сталкивались с оскорблениями или угрозами.
В октябре группа депутатов в Палате общин британского парламента предложила законодательно бороться с оскорблениями и угрозами в адрес парламентариев в интернете, в том числе в рамках недавно вступившего в силу закона о безопасном интернете. Спикер британской палаты общин Линдси Хойл подчеркнул, что "нынешняя атмосфера токсичного политического дискурса" оказывает разрушительное воздействие на демократию и "отбивает у людей охоту участвовать в демократическом процессе".
В мире, Великобритания
 
 
