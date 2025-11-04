Стоимость биткоина упала до 99,832 тысячи долларов

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Стоимость биткоина на бирже опустилась до 99,832 тысячи долларов, следует из данных торгов Binance.

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 23.21 мск стоил 99,832 тысячи долларов.