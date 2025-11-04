https://ria.ru/20251104/bitkoin-2052857938.html
Стоимость биткоина упала до 99,832 тысячи долларов
Стоимость биткоина на бирже опустилась до 99,832 тысячи долларов, следует из данных торгов Binance. РИА Новости, 04.11.2025
экономика
биткоин
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Стоимость биткоина на бирже опустилась до 99,832 тысячи долларов, следует из данных торгов Binance.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 23.21 мск стоил 99,832 тысячи долларов.
При этом криптовалюта Ethereum по состоянию на 23.21 мск демонстрировала снижение на 13.04%, до 3,143 тысячи долларов.