Рейтинг@Mail.ru
Стоимость биткоина упала до 99,832 тысячи долларов - РИА Новости, 04.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:41 04.11.2025 (обновлено: 23:43 04.11.2025)
https://ria.ru/20251104/bitkoin-2052857938.html
Стоимость биткоина упала до 99,832 тысячи долларов
Стоимость биткоина упала до 99,832 тысячи долларов - РИА Новости, 04.11.2025
Стоимость биткоина упала до 99,832 тысячи долларов
Стоимость биткоина на бирже опустилась до 99,832 тысячи долларов, следует из данных торгов Binance. РИА Новости, 04.11.2025
2025-11-04T23:41:00+03:00
2025-11-04T23:43:00+03:00
экономика
биткоин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151227/22/1512272293_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_6cfd3d2db85a6edbffa9fa7f8c8043fc.jpg
https://ria.ru/20250815/chehija-2035594337.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151227/22/1512272293_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_954fce53804b2f3f2a0bfd2ca16ac7ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, биткоин
Экономика, Биткоин
Стоимость биткоина упала до 99,832 тысячи долларов

Binance: стоимость биткоина на бирже опустилась ниже 99,83 тысячи долларов

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонеты с логотипами криптовалюты биткоин
Монеты с логотипами криптовалюты биткоин - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Монеты с логотипами криптовалюты биткоин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Стоимость биткоина на бирже опустилась до 99,832 тысячи долларов, следует из данных торгов Binance.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 23.21 мск стоил 99,832 тысячи долларов.
При этом криптовалюта Ethereum по состоянию на 23.21 мск демонстрировала снижение на 13.04%, до 3,143 тысячи долларов.
Сувериная монета электронной валюты биткоин - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
В Чехии задержали мужчину, подарившего Минюсту биткоины на миллиард крон
15 августа, 17:43
 
ЭкономикаБиткоин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала