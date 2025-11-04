В Белоруссии считают, что контрабанда сигарет невозможна без помощи Литвы

МИНСК, 4 ноя - РИА Новости. В условиях установленного Литвой в приграничье жесткого режима контроля контрабанда сигарет без помощи литовских должностных лиц невозможна, заявил журналистам заместитель государственного секретаря Совета безопасности Белоруссии Александр Неверовский.

Он участвовал в открытии обновленной пограничной заставы "Крейванцы" в Ошмянском районе у белорусско-литовской границы и коснулся ограничения движения в пунктах пропуска со стороны Литовской Республики.

"В приграничье - если мы берем Литву , есть такая программа "Балтийская линия обороны", у поляков это "Восточный щит" - в инженерном плане оборудуются территории, отселяется население, установлен жесткий контрразведывательный режим. Возникает вопрос, как можно в таких условиях перебрасывать контрабандные сигареты в литовское приграничье?" - цитирует агентство Белта слова Неверовского.

По его словам, когда белорусские пограничники задерживают на своей территории соучастников этой деятельности и средства доставки, в этих средствах доставки всегда находят сим-карты литовских операторов.

"Это говорит об одном - без помощи должностных лиц сопредельной территории подобные вещи не происходят", - заявил Неверовский.

Он отметил, что до 2020 года было налажено тесное взаимодействие и подобная противоправная деятельность пресекалась совместно.

"Сегодня мы призываем к подобным действиям. Но вместе с тем, пока не слышим отклика от наших соседей", - сказал заместитель госсекретаря Совета безопасности.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил 31 октября, что граждане Литвы сами перебрасывали сигареты на метеорологических зондах с белорусской территории.