Рейтинг@Mail.ru
В Белоруссии считают, что контрабанда сигарет невозможна без помощи Литвы - РИА Новости, 04.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:48 04.11.2025
https://ria.ru/20251104/belorussiya-2052802595.html
В Белоруссии считают, что контрабанда сигарет невозможна без помощи Литвы
В Белоруссии считают, что контрабанда сигарет невозможна без помощи Литвы - РИА Новости, 04.11.2025
В Белоруссии считают, что контрабанда сигарет невозможна без помощи Литвы
В условиях установленного Литвой в приграничье жесткого режима контроля контрабанда сигарет без помощи литовских должностных лиц невозможна, заявил журналистам... РИА Новости, 04.11.2025
2025-11-04T16:48:00+03:00
2025-11-04T16:48:00+03:00
в мире
литва
белоруссия
александр лукашенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/01/1930422543_0:187:2978:1862_1920x0_80_0_0_638796416f7f292e9a257bf3ab6707b5.jpg
https://ria.ru/20251103/belorussija-2052668811.html
https://ria.ru/20251102/belorussija-2052547854.html
https://ria.ru/20251103/litva-2052661961.html
литва
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/01/1930422543_124:0:2855:2048_1920x0_80_0_0_5c1b8f33dcf551797267c514fd8cc2ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, литва, белоруссия, александр лукашенко
В мире, Литва, Белоруссия, Александр Лукашенко
В Белоруссии считают, что контрабанда сигарет невозможна без помощи Литвы

Неверовский: контрабанда сигарет без помощи должностных лиц Литвы невозможна

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкПроволочное заграждение на белорусско-литовской границе вблизи контрольно-пропускного пункта "Котловка-Лаворишкес"
Проволочное заграждение на белорусско-литовской границе вблизи контрольно-пропускного пункта Котловка-Лаворишкес - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Проволочное заграждение на белорусско-литовской границе вблизи контрольно-пропускного пункта "Котловка-Лаворишкес". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МИНСК, 4 ноя - РИА Новости. В условиях установленного Литвой в приграничье жесткого режима контроля контрабанда сигарет без помощи литовских должностных лиц невозможна, заявил журналистам заместитель государственного секретаря Совета безопасности Белоруссии Александр Неверовский.
Он участвовал в открытии обновленной пограничной заставы "Крейванцы" в Ошмянском районе у белорусско-литовской границы и коснулся ограничения движения в пунктах пропуска со стороны Литовской Республики.
Президентский дворец в Вильнюсе, Литва - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Литва не осознает потерь от закрытия границы, считают в Белоруссии
3 ноября, 18:50
"В приграничье - если мы берем Литву, есть такая программа "Балтийская линия обороны", у поляков это "Восточный щит" - в инженерном плане оборудуются территории, отселяется население, установлен жесткий контрразведывательный режим. Возникает вопрос, как можно в таких условиях перебрасывать контрабандные сигареты в литовское приграничье?" - цитирует агентство Белта слова Неверовского.
По его словам, когда белорусские пограничники задерживают на своей территории соучастников этой деятельности и средства доставки, в этих средствах доставки всегда находят сим-карты литовских операторов.
"Это говорит об одном - без помощи должностных лиц сопредельной территории подобные вещи не происходят", - заявил Неверовский.
Он отметил, что до 2020 года было налажено тесное взаимодействие и подобная противоправная деятельность пресекалась совместно.
Флаг Белоруссии на здании Генерального консульства Республики Беларусь - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
В Белоруссии рассказали о выгодополучателях от контрабанды на метеозондах
2 ноября, 21:46
"Сегодня мы призываем к подобным действиям. Но вместе с тем, пока не слышим отклика от наших соседей", - сказал заместитель госсекретаря Совета безопасности.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил 31 октября, что граждане Литвы сами перебрасывали сигареты на метеорологических зондах с белорусской территории.
Правительство Литвы сообщило, что на месяц, до 30 ноября (до 1.00 мск 1 декабря), закроет пропуск автотранспорта через границу с Белоруссией с возможностью продления этого срока. Литовская сторона обосновывала приостановку движения транспорта через два оставшихся работать на границе с Белоруссией автодорожных пункта пропуска инцидентами с проникновением в литовское воздушное пространство метеозондов с контрабандой. При этом литовская сторона позже разрешила пропускать через один из КПП некоторые категории лиц.
Автомобиль посла Литвы у здания МИД РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
В Литве оценили потери от закрытия КПП на границе с Белоруссией
3 ноября, 17:53
 
В миреЛитваБелоруссияАлександр Лукашенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала