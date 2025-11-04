СК предъявил обвинение виновнику ДТП с четырьмя погибшими в Белоруссии

МИНСК, 4 ноя – РИА Новости. Виновнику ДТП в Белоруссии, в котором погибли четверо россиян, включая детей, предъявлено обвинение, ему грозит до 10 лет лишения свободы, сообщила пресс-служба Следственного комитета республики.
"Опытные сотрудники главного следственного управления провели тщательное расследование с целью восстановления полной картины событий, предшествовавшей жуткой аварии. На основании собранных доказательств 26-летнему водителю Mercedes предъявлено обвинение по статье "нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" уголовного кодекса Республики Беларусь", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте СК.
Отмечается, что с санкции прокурора к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.
Согласно белорусскому уголовному кодексу, санкции статьи предполагают наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
Следователи установили, что рано утром 28 июня 26-летний водитель автомобиля Mercedes, находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигался по автодороге М2 в направлении национального аэропорта "Минск". Вблизи деревни Королев стан Минского района он совершил столкновение с попутно двигавшимся автомобилем такси, который от удара отбросило в дорожное ограждение. В результате ДТП погибли 4 пассажира такси: 75-летняя женщина, ее 43-летняя дочь и две внучки (7 и 13 лет). Семья из России ехала в аэропорт. Водитель автомобиля Skoda получил менее тяжкие телесные повреждения.
По данным следователей, Mercedes двигался со скоростью 182 км/ч, при максимально допустимой – 90, а концентрация этилового спирта в крови водителя превысила 2,7 промилле. Друг водителя немецкой иномарки на допросе рассказал, что они выпивали всю ночь и катались по ночному Минску, а под утро молодые люди решили поехать в гости к знакомой в Москву. "Перед началом поездки водитель Mercedes снял регистрационные номера со своего автомобиля и по трассе ехал очень быстро. При этом свидетель отметил, что перед ДТП его нетрезвый друг отвлекся от управления автомобилем, увлеченно рассказывая истории", - говорится в сообщении. Отмечается, за пару часов до смертельной аварии пьяный водитель Mercedes совершил ДТП в столице, повредив чужой автомобиль, после чего скрылся с места.