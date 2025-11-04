26-летний водитель Mercedes, устроивший аварию в Белоруссии, в которой погибла семья из России

СК предъявил обвинение виновнику ДТП с четырьмя погибшими в Белоруссии

МИНСК, 4 ноя – РИА Новости. Виновнику ДТП в Белоруссии, в котором погибли четверо россиян, включая детей, предъявлено обвинение, ему грозит до 10 лет лишения свободы, сообщила пресс-служба Следственного комитета республики.

СК "Опытные сотрудники главного следственного управления провели тщательное расследование с целью восстановления полной картины событий, предшествовавшей жуткой аварии. На основании собранных доказательств 26-летнему водителю Mercede s предъявлено обвинение по статье "нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" уголовного кодекса Республики Беларусь", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте

Отмечается, что с санкции прокурора к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Согласно белорусскому уголовному кодексу, санкции статьи предполагают наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Следователи установили, что рано утром 28 июня 26-летний водитель автомобиля Mercedes, находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигался по автодороге М2 в направлении национального аэропорта "Минск". Вблизи деревни Королев стан Минского района он совершил столкновение с попутно двигавшимся автомобилем такси, который от удара отбросило в дорожное ограждение. В результате ДТП погибли 4 пассажира такси: 75-летняя женщина, ее 43-летняя дочь и две внучки (7 и 13 лет). Семья из России ехала в аэропорт. Водитель автомобиля Skoda получил менее тяжкие телесные повреждения.