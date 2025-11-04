Рейтинг@Mail.ru
СК предъявил обвинение виновнику ДТП с четырьмя погибшими в Белоруссии
10:41 04.11.2025 (обновлено: 10:57 04.11.2025)
https://ria.ru/20251104/belorussija-2052739006.html
СК предъявил обвинение виновнику ДТП с четырьмя погибшими в Белоруссии
СК предъявил обвинение виновнику ДТП с четырьмя погибшими в Белоруссии - РИА Новости, 04.11.2025
СК предъявил обвинение виновнику ДТП с четырьмя погибшими в Белоруссии
Виновнику ДТП в Белоруссии, в котором погибли четверо россиян, включая детей, предъявлено обвинение, ему грозит до 10 лет лишения свободы, сообщила пресс-служба РИА Новости, 04.11.2025
2025-11-04T10:41:00+03:00
2025-11-04T10:57:00+03:00
происшествия
белоруссия
королев
россия
следственный комитет россии (ск рф)
mercedes
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/04/2052740622_0:0:802:451_1920x0_80_0_0_b6ca3409d0e19da534ab5ce3573eb04f.jpg
https://ria.ru/20251103/moskva-2052662793.html
https://ria.ru/20251103/dtp-2052633751.html
белоруссия
королев
россия
происшествия, белоруссия, королев, россия, следственный комитет россии (ск рф), mercedes
Происшествия, Белоруссия, Королев, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Mercedes
СК предъявил обвинение виновнику ДТП с четырьмя погибшими в Белоруссии

Подозреваемому в смертельном ДТП в Белоруссии грозит до 10 лет тюрьмы

© Следственный комитет Белоруссии/Telegram26-летний водитель Mercedes, устроивший аварию в Белоруссии, в которой погибла семья из России
26-летний водитель Mercedes, устроивший аварию в Белоруссии, в которой погибла семья из России - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© Следственный комитет Белоруссии/Telegram
26-летний водитель Mercedes, устроивший аварию в Белоруссии, в которой погибла семья из России
МИНСК, 4 ноя – РИА Новости. Виновнику ДТП в Белоруссии, в котором погибли четверо россиян, включая детей, предъявлено обвинение, ему грозит до 10 лет лишения свободы, сообщила пресс-служба Следственного комитета республики.
"Опытные сотрудники главного следственного управления провели тщательное расследование с целью восстановления полной картины событий, предшествовавшей жуткой аварии. На основании собранных доказательств 26-летнему водителю Mercedes предъявлено обвинение по статье "нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" уголовного кодекса Республики Беларусь", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте СК.
Эвакуация раненной женщины после ДТП на юге Москвы - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
В Москве вертолет эвакуировал девушку после ДТП с тремя автомобилями
Вчера, 17:59
Отмечается, что с санкции прокурора к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.
Согласно белорусскому уголовному кодексу, санкции статьи предполагают наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
Следователи установили, что рано утром 28 июня 26-летний водитель автомобиля Mercedes, находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигался по автодороге М2 в направлении национального аэропорта "Минск". Вблизи деревни Королев стан Минского района он совершил столкновение с попутно двигавшимся автомобилем такси, который от удара отбросило в дорожное ограждение. В результате ДТП погибли 4 пассажира такси: 75-летняя женщина, ее 43-летняя дочь и две внучки (7 и 13 лет). Семья из России ехала в аэропорт. Водитель автомобиля Skoda получил менее тяжкие телесные повреждения.
По данным следователей, Mercedes двигался со скоростью 182 км/ч, при максимально допустимой – 90, а концентрация этилового спирта в крови водителя превысила 2,7 промилле. Друг водителя немецкой иномарки на допросе рассказал, что они выпивали всю ночь и катались по ночному Минску, а под утро молодые люди решили поехать в гости к знакомой в Москву. "Перед началом поездки водитель Mercedes снял регистрационные номера со своего автомобиля и по трассе ехал очень быстро. При этом свидетель отметил, что перед ДТП его нетрезвый друг отвлекся от управления автомобилем, увлеченно рассказывая истории", - говорится в сообщении. Отмечается, за пару часов до смертельной аварии пьяный водитель Mercedes совершил ДТП в столице, повредив чужой автомобиль, после чего скрылся с места.
ДТП с четырьмя фурами в Иркутской области - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
В ДТП в Иркутской области погибли белорусские граждане
Вчера, 14:29
 
ПроисшествияБелоруссияКоролевРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Mercedes
 
 
