Воздушное пространство Бельгии закрыли из-за обнаружения беспилотников - РИА Новости, 04.11.2025
23:16 04.11.2025
Воздушное пространство Бельгии закрыли из-за обнаружения беспилотников
Воздушное пространство Бельгии было закрыто после обнаружения в районе аэропортов Брюсселя и Льежа беспилотников, рейсы перенаправили в Нидерланды (Маастрихт) и РИА Новости, 04.11.2025
2025-11-04T23:16:00+03:00
2025-11-04T23:16:00+03:00
Воздушное пространство Бельгии закрыли из-за обнаружения беспилотников

БРЮССЕЛЬ, 4 ноя - РИА Новости. Воздушное пространство Бельгии было закрыто после обнаружения в районе аэропортов Брюсселя и Льежа беспилотников, рейсы перенаправили в Нидерланды (Маастрихт) и Германию (Кельн), сообщает сайт телеканала RTBF со ссылкой на пресс-секретаря льежского аэропорта.
"Все бельгийское воздушное пространство закрыто", - цитирует телеканал его слова.
Ранее сообщалось, что в районе международного аэропорта Брюсселя был обнаружен по меньшей мере один дрон в небе, аэропорт закрыли и рейсы перенаправили в Льеж. Однако позднее стало известно, что и аэропорт Льежа был закрыт по той же причине.
В аэропорту Льежа создан кризисный штаб.
У военной базы в Бельгии вновь заметили беспилотники, сообщили СМИ
