Воздушное пространство Бельгии закрыли из-за обнаружения беспилотников
Воздушное пространство Бельгии закрыли из-за обнаружения беспилотников
Воздушное пространство Бельгии было закрыто после обнаружения в районе аэропортов Брюсселя и Льежа беспилотников, рейсы перенаправили в Нидерланды (Маастрихт) и РИА Новости, 04.11.2025
2025-11-04T23:16:00+03:00
