Карл III наградил Бекхэма рыцарским титулом

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Бывший футболист сборной Англии и "Манчестер Юнайтед" Дэвид Бекхэм был посвящен в рыцари королем Карлом III в знак признания за многолетний вклад в спорт и благотворительность, сообщает The Guardian.
Роспатент зарегистрировал товарный знак Дэвида Бекхэма
11 февраля, 16:50
"Это такой важный момент для нашей семьи. Я очень горжусь такой честью. Я вырос в очень скромной семье в Ист-Энде (восточная часть Лондона - ред.) и всегда хотел стать профессиональным футболистом. И вот теперь я стою здесь, в Виндзорском замке, рядом с его величеством королем", - заявил Бекхэм, пошутив, что он не будет возражать, если дети будут называть его "сэр папа".
Бекхэму 50 лет. В бытность футболистом он выступал в составе "Манчестер Юнайтед", "Реала", "Милана", "Лос-Анджелес Гэлакси" и "ПСЖ". В составе "красных дьяволов" полузащитник стал шестикратным чемпионом Англии, двукратным обладателем Кубка страны, победителем Лиги чемпионов. Вместе с "Реалом" он стал чемпионом Ла Лиги и обладателем Суперкубка Испании, с "ПСЖ" - чемпионом Франции, с "Гэлакси" - двукратным победителем североамериканской Главной футбольной лиги (MLS). Также в его активе 115 матчей и 17 забитых голов в составе сборной Англии.
В настоящее время Бекхэм занимает пост совладельца клуба MLS "Интер Майами".
Бекхэм подарил Овечкину бутсы в честь рекорда НХЛ
18 мая, 08:39