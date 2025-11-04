Карл III наградил Бекхэма рыцарским титулом

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Бывший футболист сборной Англии и "Манчестер Юнайтед" Дэвид Бекхэм был посвящен в рыцари королем Карлом III в знак признания за многолетний вклад в спорт и благотворительность, сообщает The Guardian.