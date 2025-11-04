"Бавария" подала жалобу на действия парижской полиции перед матчем с "ПСЖ"

«

"Для "Баварии" столь короткое уведомление о приказе неприемлемо, поскольку вся необходимая информация была доступна в течение нескольких недель, как это бывает со всеми матчами с участием немецкого чемпиона-рекордсмена. Более того, с момента последней встречи в Париже в 2023 году ситуация с риском в отношении болельщиков "Баварии" не изменилась. Из-за официальных предписаний ожидается, что автобусы с болельщиками смогут покинуть Париж только в ранние утренние часы (примерно с 5:00 по центральноевропейскому времени), чтобы отправиться в обратный путь", - говорится в сообщении.