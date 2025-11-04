https://ria.ru/20251104/bavariya-2052723612.html
"Бавария" подала жалобу на действия парижской полиции перед матчем с "ПСЖ"
"Бавария" подала жалобу на действия парижской полиции перед матчем с "ПСЖ" - РИА Новости Спорт, 04.11.2025
"Бавария" подала жалобу на действия парижской полиции перед матчем с "ПСЖ"
Мюнхенская "Бавария" объявила на своем официальном сайте о подаче официальной жалобы в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по поводу действий...
футбол
спорт
союз европейских футбольных ассоциаций (уефа)
бавария
лига чемпионов уефа
"Бавария" подала жалобу на действия парижской полиции перед матчем с "ПСЖ"
"Бавария" подала в УЕФА жалобу на действия парижской полиции перед игрой с "ПСЖ"
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Мюнхенская "Бавария" объявила на своем официальном сайте о подаче официальной жалобы в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по поводу действий парижской полиции, из-за которых болельщики немецкого клуба смогут покинуть столицу Франции после матча Лиги чемпионов против "ПСЖ" только ранним утром.
"ПСЖ" примет "Баварию
" в рамках общего этапа Лиги чемпионов
4 ноября, встреча начнется в 23:00 мск. В понедельник префектура полиции Парижа издала приказ по регулированию прибытия болельщиков на матч. Автобусы с болельщиками должны будут собраться на контрольно-пропускных пунктах за пределами города, поклонникам "Баварии" придется добираться до стадиона на общественном транспорте, а после матча они будут обязаны вернуться к своему первоначальному транспорту.
«
"Для "Баварии" столь короткое уведомление о приказе неприемлемо, поскольку вся необходимая информация была доступна в течение нескольких недель, как это бывает со всеми матчами с участием немецкого чемпиона-рекордсмена. Более того, с момента последней встречи в Париже в 2023 году ситуация с риском в отношении болельщиков "Баварии" не изменилась. Из-за официальных предписаний ожидается, что автобусы с болельщиками смогут покинуть Париж только в ранние утренние часы (примерно с 5:00 по центральноевропейскому времени), чтобы отправиться в обратный путь", - говорится в сообщении.
"Бавария" сообщила о намерении предпринять дальнейшие юридические действия, а также отметила, что "ПСЖ" поддерживает немецкий клуб в этом вопросе.
В феврале 2023 года "Бавария" обыграла в Париже "ПСЖ" со счетом 1:0 в матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Во время встречи фанаты хозяев избили на трибунах одного из немецких болельщиков.