"Бавария" подала жалобу на действия парижской полиции перед матчем с "ПСЖ"
Футбол
 
08:28 04.11.2025
"Бавария" подала жалобу на действия парижской полиции перед матчем с "ПСЖ"
спорт, союз европейских футбольных ассоциаций (уефа), бавария, лига чемпионов уефа
Футбол, Спорт, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), Бавария, Лига чемпионов УЕФА
© Соцсети турнираАфиша матча "ПСЖ" - "Бавария" на клубном ЧМ-2025
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Мюнхенская "Бавария" объявила на своем официальном сайте о подаче официальной жалобы в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по поводу действий парижской полиции, из-за которых болельщики немецкого клуба смогут покинуть столицу Франции после матча Лиги чемпионов против "ПСЖ" только ранним утром.
"ПСЖ" примет "Баварию" в рамках общего этапа Лиги чемпионов 4 ноября, встреча начнется в 23:00 мск. В понедельник префектура полиции Парижа издала приказ по регулированию прибытия болельщиков на матч. Автобусы с болельщиками должны будут собраться на контрольно-пропускных пунктах за пределами города, поклонникам "Баварии" придется добираться до стадиона на общественном транспорте, а после матча они будут обязаны вернуться к своему первоначальному транспорту.
«
"Для "Баварии" столь короткое уведомление о приказе неприемлемо, поскольку вся необходимая информация была доступна в течение нескольких недель, как это бывает со всеми матчами с участием немецкого чемпиона-рекордсмена. Более того, с момента последней встречи в Париже в 2023 году ситуация с риском в отношении болельщиков "Баварии" не изменилась. Из-за официальных предписаний ожидается, что автобусы с болельщиками смогут покинуть Париж только в ранние утренние часы (примерно с 5:00 по центральноевропейскому времени), чтобы отправиться в обратный путь", - говорится в сообщении.
"Бавария" сообщила о намерении предпринять дальнейшие юридические действия, а также отметила, что "ПСЖ" поддерживает немецкий клуб в этом вопросе.
В феврале 2023 года "Бавария" обыграла в Париже "ПСЖ" со счетом 1:0 в матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Во время встречи фанаты хозяев избили на трибунах одного из немецких болельщиков.
Эмблема французского ПСЖ - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Игрок основы "ПСЖ" пропустит из-за травмы матч против "Баварии"
30 октября, 17:41
 
ФутболСпортСоюз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА)БаварияЛига чемпионов 2025-2026
 
