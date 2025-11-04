https://ria.ru/20251104/basketbol-2052803998.html
"Уралмаш" обыграл "Самару" в матче Единой лиги ВТБ
"Уралмаш" обыграл "Самару" в матче Единой лиги ВТБ
Баскетболисты екатеринбургского "Уралмаша" выиграли у "Самары" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. РИА Новости Спорт, 04.11.2025
