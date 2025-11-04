Рейтинг@Mail.ru
"Уралмаш" обыграл "Самару" в матче Единой лиги ВТБ - РИА Новости Спорт, 04.11.2025
16:55 04.11.2025
"Уралмаш" обыграл "Самару" в матче Единой лиги ВТБ
"Уралмаш" обыграл "Самару" в матче Единой лиги ВТБ
Баскетболисты екатеринбургского "Уралмаша" выиграли у "Самары" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. РИА Новости Спорт, 04.11.2025
2025
екатеринбург, спорт
Баскетбол, Екатеринбург, Спорт
"Уралмаш" обыграл "Самару" в матче Единой лиги ВТБ

Баскетболисты "Уралмаша" обыграли "Самару" в матче Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Баскетболисты екатеринбургского "Уралмаша" выиграли у "Самары" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Встреча в Екатеринбурге завершилась со счетом 79:72 (23:13, 19:20, 16:16, 21:23) в пользу хозяев. Самым результативным игроком стал форвард "Самары" Дмитрий Чебуркин, который набрал 25 очков. У "Уралмаша" больше всего баллов заработал Хэйден Далтон (16).
"Самара" проиграла девятый матч подряд, команда занимает последнюю, 11-ю строчку в турнирной таблице. "Уралмаш" с четырьмя победами при четырех поражениях идет седьмым.
"Лейкерс" без Джеймса и Дончича обыграли "Портленд" в матче НБА
4 ноября, 09:20
 
