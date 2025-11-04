https://ria.ru/20251104/atletiko-yunion-smotret-onlayn-2052771505.html
"Атлетико" — "Юнион": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 4 ноября
"Атлетико" — "Юнион": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 4 ноября - РИА Новости Спорт, 04.11.2025
"Атлетико" — "Юнион": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 4 ноября
"Атлетико" и "Юнион" встретятся в матче четвертого тура Лиги чемпионов УЕФА. РИА Новости Спорт, 04.11.2025
2025-11-04T22:00:00+03:00
2025-11-04T22:00:00+03:00
2025-11-04T22:00:00+03:00
футбол
атлетико (мадрид)
юнион сент-жиллуаз
лига чемпионов уефа
анонсы и трансляции матчей
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/14/1967234417_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_e443bd61a5dcad77a5bb1ccef339af59.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/14/1967234417_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_d247a2f0f6d013412c7b98e84d3e1f43.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
атлетико (мадрид), юнион сент-жиллуаз, лига чемпионов уефа, анонсы и трансляции матчей
Футбол, Атлетико (Мадрид), Юнион Сент-Жиллуаз, Лига чемпионов УЕФА, Анонсы и трансляции матчей