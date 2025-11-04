https://ria.ru/20251104/atlektika-2052694946.html
Российский тяжелоатлет выиграл юниорский чемпионат Европы с тремя рекордами
Россиянин Георгий Мянд стал победителем юниорского чемпионата Европы по тяжелой атлетике, который проходит в албанском Дурресе. РИА Новости Спорт, 04.11.2025
