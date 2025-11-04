Рейтинг@Mail.ru
Российский тяжелоатлет выиграл юниорский чемпионат Европы с тремя рекордами
01:02 04.11.2025
Российский тяжелоатлет выиграл юниорский чемпионат Европы с тремя рекордами
Российский тяжелоатлет выиграл юниорский чемпионат Европы с тремя рекордами
Россиянин Георгий Мянд стал победителем юниорского чемпионата Европы по тяжелой атлетике, который проходит в албанском Дурресе. РИА Новости Спорт, 04.11.2025
2025
Спорт, Европа
Российский тяжелоатлет выиграл юниорский чемпионат Европы с тремя рекордами

Российский тяжелоатлет Мянд выиграл юниорский чемпионат Европы с тремя рекордами

Тяжелая атлетика, штанга. Архивное фото
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Россиянин Георгий Мянд стал победителем юниорского чемпионата Европы по тяжелой атлетике, который проходит в албанском Дурресе.
Мянд, который выступает в весовой категории свыше 110 кг, победил с результатом 386 кг (173 кг в рывке, 213 кг в толчке), обновив юниорские рекорды Европы во всех трех категориях.
Мария Груздова в категории до 86 кг завоевала бронзу, показав результат 235 кг (105+130).
Соревнования завершатся 4 ноября.
Российская тяжелоатлетка Кристина Новицкая - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
Семь россиян выступят на чемпионате мира по тяжелой атлетике
24 сентября, 10:04
 
