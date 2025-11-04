Рейтинг@Mail.ru
"Арсенал" разгромил "Славию" в матче Лиги чемпионов - РИА Новости Спорт, 04.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
22:54 04.11.2025 (обновлено: 23:21 04.11.2025)
https://ria.ru/20251104/arsenal-2052854364.html
"Арсенал" разгромил "Славию" в матче Лиги чемпионов
"Арсенал" разгромил "Славию" в матче Лиги чемпионов - РИА Новости Спорт, 04.11.2025
"Арсенал" разгромил "Славию" в матче Лиги чемпионов
Лондонский "Арсенал" на выезде разгромил пражскую "Славию" в матче четвертого тура основного этапа футбольной Лиги чемпионов. РИА Новости Спорт, 04.11.2025
2025-11-04T22:54:00+03:00
2025-11-04T23:21:00+03:00
футбол
спорт
прага
бильбао
микель мерино
букайо сака
славия
бавария
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/04/2052852903_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3655d2411c291ecd0cc505a4fee253c8.jpg
/20251030/arsenal-2051841403.html
прага
бильбао
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/04/2052852903_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_a29fb1b7a7f212367f5fa73286b79c6b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, прага, бильбао, микель мерино, букайо сака, славия, бавария, арсенал (лондон), лига чемпионов уефа
Футбол, Спорт, Прага, Бильбао, Микель Мерино, Букайо Сака, Славия, Бавария, Арсенал (Лондон), Лига чемпионов УЕФА
"Арсенал" разгромил "Славию" в матче Лиги чемпионов

"Арсенал" обыграл "Славию" в матче четвертого тура Лиги чемпионов

© Getty Images / David PriceФутболисты "Арсенала"
Футболисты Арсенала - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© Getty Images / David Price
Читать в
Дзен
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Лондонский "Арсенал" на выезде разгромил пражскую "Славию" в матче четвертого тура основного этапа футбольной Лиги чемпионов.
Встреча, прошедшая в Праге, завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей, в составе которых дубль оформил Микель Мерино (46-я и 68-я минуты), также гол забил Букайо Сака (32, с пенальти).
На 73-й минуте матча на поле в составе "Арсенала" вышел хавбек Макс Дауман, возраст которого составляет 15 лет и 308 дней. Он стал самым молодым дебютантом в истории Лиги чемпионов.
Лига чемпионов УЕФА
04 ноября 2025 • начало в 20:45
Завершен
Славия Прага
0 : 3
Арсенал
32‎’‎ • Букайо Сака (П)
46‎’‎ • Микель Мерино
(Леандро Троссард)
68‎’‎ • Микель Мерино
(Деклан Райс)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Арсенал" выиграл четвертый матч основного этапа турнира подряд и лидирует в таблице, набрав 12 очков. "Славия" продлила серию без побед в текущем сезоне Лиги чемпионов до четырех игр и располагается вне зоны отбора в плей-офф, имея в своем активе два балла.
В следующем туре "Арсенал" 26 ноября примет мюнхенскую "Баварию", "Славия" днем ранее дома сыграет против "Атлетика" из Бильбао.
В другом матче дня итальянский "Наполи" на своем поле сыграл вничью с немецким "Айнтрахтом" - 0:0.
Виктор Дьекереш - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
"Арсенал" стал первым английским клубом, одержавшим 6 сухих побед за месяц
30 октября, 14:09
 
ФутболСпортПрагаБильбаоМикель МериноБукайо СакаСлавияБаварияАрсенал (Лондон)Лига чемпионов 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    2-й период
    Металлург Мг
    Авангард
    0
    2
  • Хоккей
    2-й период
    Салават Юлаев
    Барыс
    1
    2
  • Футбол
    1-й тайм
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    0
    0
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала