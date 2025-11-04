"Арсенал" разгромил "Славию" в матче Лиги чемпионов

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Лондонский "Арсенал" на выезде разгромил пражскую "Славию" в матче четвертого тура основного этапа футбольной Лиги чемпионов.
Встреча, прошедшая в Праге, завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей, в составе которых дубль оформил Микель Мерино (46-я и 68-я минуты), также гол забил Букайо Сака (32, с пенальти).
На 73-й минуте матча на поле в составе "Арсенала" вышел хавбек Макс Дауман, возраст которого составляет 15 лет и 308 дней. Он стал самым молодым дебютантом в истории Лиги чемпионов.
04 ноября 2025 • начало в 20:45
Завершен
32’ • Букайо Сака (П)
46’ • Микель Мерино
(Леандро Троссард)
68’ • Микель Мерино
"Арсенал" выиграл четвертый матч основного этапа турнира подряд и лидирует в таблице, набрав 12 очков. "Славия" продлила серию без побед в текущем сезоне Лиги чемпионов до четырех игр и располагается вне зоны отбора в плей-офф, имея в своем активе два балла.
В другом матче дня итальянский "Наполи" на своем поле сыграл вничью с немецким "Айнтрахтом" - 0:0.