Пятнадцатилетний игрок "Арсенала" стал самым юным футболистом в истории ЛЧ

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Английский полузащитник лондонского "Арсенала" Макс Дауман стал самым молодым футболистом в истории Лиги чемпионов, выйдя на замену в матче основного этапа турнира, сообщается в аккаунте клуба в соцсети Х.

Дауман в возрасте 15 лет и 308 дней появился на поле на 72-й минуте выездной встречи против пражской "Славии".