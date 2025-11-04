https://ria.ru/20251104/arsenal-2052853348.html
Пятнадцатилетний игрок "Арсенала" стал самым юным футболистом в истории ЛЧ
Пятнадцатилетний игрок "Арсенала" стал самым юным футболистом в истории ЛЧ - РИА Новости, 04.11.2025
Пятнадцатилетний игрок "Арсенала" стал самым юным футболистом в истории ЛЧ
Английский полузащитник лондонского "Арсенала" Макс Дауман стал самым молодым футболистом в истории Лиги чемпионов, выйдя на замену в матче основного этапа... РИА Новости, 04.11.2025
2025-11-04T22:43:00+03:00
2025-11-04T22:43:00+03:00
2025-11-04T22:43:00+03:00
футбол
спорт
арсенал (лондон)
славия
лига чемпионов уефа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/04/2052852943_0:0:2860:1609_1920x0_80_0_0_6fce021e1766aab5ed4b469b22bc57c0.jpg
/20251023/liga-chempoinov--2049954438.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/04/2052852943_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_2377aa270de30dd194d978f01c55cc75.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, арсенал (лондон), славия, лига чемпионов уефа
Футбол, Спорт, Арсенал (Лондон), Славия, Лига чемпионов УЕФА
Пятнадцатилетний игрок "Арсенала" стал самым юным футболистом в истории ЛЧ
Пятнадцатилетний полузащитник "Арсенала" стал самым юным игроком в истории ЛЧ
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Английский полузащитник лондонского "Арсенала" Макс Дауман стал самым молодым футболистом в истории Лиги чемпионов, выйдя на замену в матче основного этапа турнира, сообщается в аккаунте клуба в соцсети Х.
Дауман в возрасте 15 лет и 308 дней появился на поле на 72-й минуте выездной встречи против пражской "Славии".
Предыдущий рекорд принадлежал немецкому экс-нападающему дортмундской "Боруссии" Юссуфа Мукоко, который дебютировал в Лиге чемпионов 8 декабря 2020 года в возрасте 16 лет и 18 дней в матче против петербургского "Зенита".