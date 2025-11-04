Рейтинг@Mail.ru
Пятнадцатилетний игрок "Арсенала" стал самым юным футболистом в истории ЛЧ - РИА Новости, 04.11.2025
22:43 04.11.2025
Пятнадцатилетний игрок "Арсенала" стал самым юным футболистом в истории ЛЧ
Пятнадцатилетний игрок "Арсенала" стал самым юным футболистом в истории ЛЧ
Английский полузащитник лондонского "Арсенала" Макс Дауман стал самым молодым футболистом в истории Лиги чемпионов, выйдя на замену в матче основного этапа...
спорт, арсенал (лондон), славия, лига чемпионов уефа
Футбол, Спорт, Арсенал (Лондон), Славия, Лига чемпионов УЕФА
Пятнадцатилетний игрок "Арсенала" стал самым юным футболистом в истории ЛЧ

© Getty Images / Stuart MacFarlaneМакс Дауман
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Английский полузащитник лондонского "Арсенала" Макс Дауман стал самым молодым футболистом в истории Лиги чемпионов, выйдя на замену в матче основного этапа турнира, сообщается в аккаунте клуба в соцсети Х.
Дауман в возрасте 15 лет и 308 дней появился на поле на 72-й минуте выездной встречи против пражской "Славии".
Предыдущий рекорд принадлежал немецкому экс-нападающему дортмундской "Боруссии" Юссуфа Мукоко, который дебютировал в Лиге чемпионов 8 декабря 2020 года в возрасте 16 лет и 18 дней в матче против петербургского "Зенита".
ФутболСпортАрсенал (Лондон)СлавияЛига чемпионов 2025-2026
 
 
