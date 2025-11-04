В Армении рассказали о преподавании азербайджанского языка в школах

ЕРЕВАН, 4 ноя – РИА Новости. Азербайджанский язык преподается в трех школах Армении, сообщила журналистам министр образования, науки, культуры и спорта республики Жанна Андресаян.

По ее словам, в целом 400 школ изъявили желание преподавать какой-либо из региональных языков, "причем большинство из них выбрали турецкий язык".