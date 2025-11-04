В Армении рассказали о преподавании азербайджанского языка в школах

ЕРЕВАН, 4 ноя – РИА Новости. Азербайджанский язык преподается в трех школах Армении, сообщила журналистам министр образования, науки, культуры и спорта республики Жанна Андресаян.
По ее словам, в целом 400 школ изъявили желание преподавать какой-либо из региональных языков, "причем большинство из них выбрали турецкий язык".
"У нас была серьезная проблема с кадрами. Естественно, есть желание, но нужны специалисты. Поэтому были выбраны 30 школ, где организовано преподавание региональных языков. Более активен персидский язык, так как проводится активная работа посольством (Ирана – ред.). В трех школах преподается азербайджанский язык, еще в трех школах – грузинский", - отметила министр.
Восьмого августа по итогам встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне была принята декларация о парафировании министрами иностранных дел Армении и Азербайджана согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. Ереван также согласился сотрудничать с США и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания".