11:52 04.11.2025
Племянник арестованного в Армении бизнесмена дал интервью Такеру Карлсону
Племянник находящегося под арестом в Армении предпринимателя Самвела Карапетяна, координатор возглавляемого бизнесменом движения "По-нашему" Нарек Карапетян дал РИА Новости, 04.11.2025
ЕРЕВАН, 4 ноя - РИА Новости. Племянник находящегося под арестом в Армении предпринимателя Самвела Карапетяна, координатор возглавляемого бизнесменом движения "По-нашему" Нарек Карапетян дал интервью известному американскому журналисту Такера Карлсону, сообщает пресс-служба движения.
На странице движения "По-нашему" в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) опубликован видеоанонс интервью с короткой аннотацией: "Скоро".
Владельцу компании "Ташир Групп" Самвелу Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали его после того, как предприниматель заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянское руководство несостоятельным. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в Facebook* несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви.
Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.
Американский журналист Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Депутат Госдумы обратился к Такеру Карлсону
29 октября, 14:45
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
В миреАрменияРоссияСамвел КарапетянТакер КарлсонНикол ПашинянFacebookТашир
 
 
