Обновленное туристическое пространство открыли в Смоленске
Обновленное туристическое пространство открыли в Смоленске - РИА Новости, 04.11.2025
Обновленное туристическое пространство открыли в Смоленске
В рамках Всероссийской акции "Ночь искусств" состоялось торжественное открытие обновленного туристического пространства – прясла крепостной стены у башни...
2025-11-04T12:16:00+03:00
2025-11-04T12:16:00+03:00
2025-11-04T12:16:00+03:00
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. В рамках Всероссийской акции "Ночь искусств" состоялось торжественное открытие обновленного туристического пространства – прясла крепостной стены у башни Маховой в Смоленске, сообщил губернатор региона Василий Анохин.
"Смоленская крепостная стена – одна из крупнейших крепостей мира, уникальное достояние России, которое мы не только сохраняем, но и возрождаем. Сегодня в рамках Всероссийской акции "Ночь искусств" состоялось торжественное открытие обновленного туристического пространства – прясла крепостной стены у башни Маховой. Здесь прошло уникальное дефиле исторических костюмов", — написал Анохин в своем телеграм-канале.
Он добавил, что модернизация была проведена Государственным музейным комплексом "Смоленская крепость" при поддержке министерства культуры России и правительства Смоленской области. В год своего пятилетнего юбилея музей подарил возможность горожанам и гостям Смоленска прикоснуться к истории. Теперь увидеть областную столицу они могут с третьего яруса Маховой башни. Именно отсюда открывается вид на город и исторические укрепления.
"На объекте выполнена "щадящая вкладка", не затрагивающая кирпич, установлены деревянные настилы для удобства передвижения посетителей. Особое внимание уделено безопасности – прясла оборудованы закаленным ударопрочным стеклом. Также на галерее расположена экспозиция, рассказывающая о жизни людей в крепости в период с 1943 года, после освобождения Смоленска от немецко-фашистских захватчиков, до 1956 года", — написал губернатор.
Отмечается, что посетить прясла смоляне и гости города могут в дни работы музея "Смоленская крепость". Обновленный участок крепостной стены станет частью регулярного экскурсионного маршрута.