Рейтинг@Mail.ru
МИД Италии сообщил о гибели двух альпинистов в Непале - РИА Новости, 04.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:26 04.11.2025
https://ria.ru/20251104/alpinist-2052737694.html
МИД Италии сообщил о гибели двух альпинистов в Непале
МИД Италии сообщил о гибели двух альпинистов в Непале - РИА Новости, 04.11.2025
МИД Италии сообщил о гибели двух альпинистов в Непале
Двое итальянских альпинистов погибли при восхождении на пик Панбари в Непале, сообщил во вторник МИД Италии. РИА Новости, 04.11.2025
2025-11-04T10:26:00+03:00
2025-11-04T10:26:00+03:00
в мире
непал
италия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/18/1590800957_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d634f2120fc61ab6428c7dcf08fb9da9.jpg
https://ria.ru/20251102/lavina-2052497643.html
непал
италия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/18/1590800957_0:0:1708:1280_1920x0_80_0_0_e6888179d124320c6cce6f2222853072.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, непал, италия
В мире, Непал, Италия
МИД Италии сообщил о гибели двух альпинистов в Непале

МИД: 2 итальянских альпиниста погибли при восхождении на пик Панбари в Непале

© Pixabay / Pixabay/KiraHundeDogГорный массив в Непале
Горный массив в Непале - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© Pixabay / Pixabay/KiraHundeDog
Горный массив в Непале . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
РИМ, 4 ноя - РИА Новости. Двое итальянских альпинистов погибли при восхождении на пик Панбари в Непале, сообщил во вторник МИД Италии.
"С пятницы, 31 октября, потеряна связь с двумя итальянскими альпинистами, Алессандро Капуто и Стефано Фарронато, которые совершали восхождение на пик Панбари в Непале. Местные власти подтвердили их гибель сегодня утром", - говорится в сообщении МИД.
Итальянцы попали под сильный снегопад на уровне 5 тысяч метров. Высота пика составляет 6887 метров.
По данным МИД, вместе с Фарронато и Капуто пропали другие итальянцы, их поиски продолжаются. За ситуацией следит генеральное консульство Италии в Калькутте.
Альпинисты во время восхождения - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
На севере Италии под лавиной погибли пять немецких альпинистов
2 ноября, 13:46
 
В миреНепалИталия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала