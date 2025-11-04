https://ria.ru/20251104/alpinist-2052737694.html
МИД Италии сообщил о гибели двух альпинистов в Непале
МИД Италии сообщил о гибели двух альпинистов в Непале - РИА Новости, 04.11.2025
МИД Италии сообщил о гибели двух альпинистов в Непале
Двое итальянских альпинистов погибли при восхождении на пик Панбари в Непале, сообщил во вторник МИД Италии. РИА Новости, 04.11.2025
МИД Италии сообщил о гибели двух альпинистов в Непале
МИД: 2 итальянских альпиниста погибли при восхождении на пик Панбари в Непале