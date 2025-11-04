В День народного единства представили новую главу альманаха о России

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. В День народного единства Сбер открыл новую главу всероссийского альманаха "Россия, я люблю тебя" — истории о большой любви к своей стране, рассказанной языком искусства, сообщает пресс-служба Сбербанка, который выступает одним из организаторов показов.

"В создании картины объединились мастера отечественного кинематографа — Константин Богомолов, Алексей Нужный, Николай Хомерики, Алексей Куприянов — и молодые режиссеры Матвей Врачев, Наталья Борисова, Полина Феоктистова и Никита Севастьянов. Для начинающих авторов участие стало важным профессиональным шагом и дебютом в большом метре", — говорится в сообщении.

В широкий прокат киноальманах выйдет 14 ноября.

Отмечается, что каждая новелла — личная история, где Россия звучит по-своему: в Йошкар-Оле и Санкт-Петербурге, Москве и Звенигороде, Мурманске, Елабуге, Сочи и Перми. От мегаполисов до северных и провинциальных пейзажей — это истории о людях, для которых любовь к Родине начинается с любви к дому, к близким, к месту, где проходит жизнь.

Фильм продолжает линию первого альманаха, вышедшего летом.

"Для нас этот проект — способ поддержать тех, кто умеет видеть Россию не через штампы, а через живые чувства и настоящие истории. Это тоже часть нашего лидерства — культурного, смыслового, человеческого. Смотрите это кино вместе с близкими, друзьями, семьями — в нем есть то, что объединяет нас всех", — сказал управляющий директор, начальник управления коммуникаций и репутации Сбера Артем Фатхуллин.