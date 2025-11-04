Рейтинг@Mail.ru
В День народного единства представили новую главу альманаха о России - РИА Новости, 04.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:10 04.11.2025 (обновлено: 12:11 04.11.2025)
https://ria.ru/20251104/almanakh-2052750395.html
В День народного единства представили новую главу альманаха о России
В День народного единства представили новую главу альманаха о России - РИА Новости, 04.11.2025
В День народного единства представили новую главу альманаха о России
В День народного единства Сбер открыл новую главу всероссийского альманаха "Россия, я люблю тебя" — истории о большой любви к своей стране, рассказанной языком... РИА Новости, 04.11.2025
2025-11-04T12:10:00+03:00
2025-11-04T12:11:00+03:00
общество
россия
йошкар-ола
санкт-петербург
константин богомолов
николай хомерики
сбер
сбербанк россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/04/2052750203_0:1:1616:910_1920x0_80_0_0_5d2503f67de642f25b2234768615661d.jpg
https://ria.ru/20251104/prazdnik-2052728142.html
https://ria.ru/20251104/pisma-2052749228.html
россия
йошкар-ола
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/04/2052750203_299:0:1512:910_1920x0_80_0_0_d1106779a46df1ee7fd347679aac6ed2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, йошкар-ола, санкт-петербург, константин богомолов, николай хомерики, сбер, сбербанк россии
Общество, Россия, Йошкар-Ола, Санкт-Петербург, Константин Богомолов, Николай Хомерики, Сбер, Сбербанк России
В День народного единства представили новую главу альманаха о России

Главу киноальманаха "Россия, я люблю тебя" представили в День народного единства

© Сбер/TelegramКадр из альманаха "Россия, я люблю тебя"
Кадр из альманаха Россия, я люблю тебя - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© Сбер/Telegram
Кадр из альманаха "Россия, я люблю тебя"
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. В День народного единства Сбер открыл новую главу всероссийского альманаха "Россия, я люблю тебя" — истории о большой любви к своей стране, рассказанной языком искусства, сообщает пресс-служба Сбербанка, который выступает одним из организаторов показов.
"В создании картины объединились мастера отечественного кинематографа — Константин Богомолов, Алексей Нужный, Николай Хомерики, Алексей Куприянов — и молодые режиссеры Матвей Врачев, Наталья Борисова, Полина Феоктистова и Никита Севастьянов. Для начинающих авторов участие стало важным профессиональным шагом и дебютом в большом метре", — говорится в сообщении.
Флаг России - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
В России появился новый праздник
09:11
В широкий прокат киноальманах выйдет 14 ноября.
Отмечается, что каждая новелла — личная история, где Россия звучит по-своему: в Йошкар-Оле и Санкт-Петербурге, Москве и Звенигороде, Мурманске, Елабуге, Сочи и Перми. От мегаполисов до северных и провинциальных пейзажей — это истории о людях, для которых любовь к Родине начинается с любви к дому, к близким, к месту, где проходит жизнь.
Фильм продолжает линию первого альманаха, вышедшего летом.
"Для нас этот проект — способ поддержать тех, кто умеет видеть Россию не через штампы, а через живые чувства и настоящие истории. Это тоже часть нашего лидерства — культурного, смыслового, человеческого. Смотрите это кино вместе с близкими, друзьями, семьями — в нем есть то, что объединяет нас всех", — сказал управляющий директор, начальник управления коммуникаций и репутации Сбера Артем Фатхуллин.
В свою очередь, исполнительный директор департамента маркетинга и коммуникаций Сбера Алена Конурина заявила, что “Россия, я люблю тебя” — это история не только про любовь к стране, но и про ответственность перед ней: перед памятью, культурой, людьми, которые делают ее живой каждый день.
Ученики в школе - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
В Москве школьники написали более 15 тысяч писем бойцам к 4 ноября
12:02
 
ОбществоРоссияЙошкар-ОлаСанкт-ПетербургКонстантин БогомоловНиколай ХомерикиСберСбербанк России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала