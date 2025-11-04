https://ria.ru/20251104/almanakh-2052750395.html
В День народного единства представили новую главу альманаха о России
В День народного единства представили новую главу альманаха о России - РИА Новости, 04.11.2025
В День народного единства представили новую главу альманаха о России
В День народного единства Сбер открыл новую главу всероссийского альманаха "Россия, я люблю тебя" — истории о большой любви к своей стране, рассказанной языком... РИА Новости, 04.11.2025
2025-11-04T12:10:00+03:00
2025-11-04T12:10:00+03:00
2025-11-04T12:11:00+03:00
общество
россия
йошкар-ола
санкт-петербург
константин богомолов
николай хомерики
сбер
сбербанк россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/04/2052750203_0:1:1616:910_1920x0_80_0_0_5d2503f67de642f25b2234768615661d.jpg
https://ria.ru/20251104/prazdnik-2052728142.html
https://ria.ru/20251104/pisma-2052749228.html
россия
йошкар-ола
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/04/2052750203_299:0:1512:910_1920x0_80_0_0_d1106779a46df1ee7fd347679aac6ed2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, йошкар-ола, санкт-петербург, константин богомолов, николай хомерики, сбер, сбербанк россии
Общество, Россия, Йошкар-Ола, Санкт-Петербург, Константин Богомолов, Николай Хомерики, Сбер, Сбербанк России
В День народного единства представили новую главу альманаха о России
Главу киноальманаха "Россия, я люблю тебя" представили в День народного единства
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. В День народного единства Сбер открыл новую главу всероссийского альманаха "Россия, я люблю тебя" — истории о большой любви к своей стране, рассказанной языком искусства, сообщает пресс-служба Сбербанка, который выступает одним из организаторов показов.
"В создании картины объединились мастера отечественного кинематографа — Константин Богомолов, Алексей Нужный, Николай Хомерики, Алексей Куприянов — и молодые режиссеры Матвей Врачев, Наталья Борисова, Полина Феоктистова и Никита Севастьянов. Для начинающих авторов участие стало важным профессиональным шагом и дебютом в большом метре", — говорится в сообщении.
В широкий прокат киноальманах выйдет 14 ноября.
Отмечается, что каждая новелла — личная история, где Россия звучит по-своему: в Йошкар-Оле и Санкт-Петербурге, Москве и Звенигороде, Мурманске, Елабуге, Сочи и Перми. От мегаполисов до северных и провинциальных пейзажей — это истории о людях, для которых любовь к Родине начинается с любви к дому, к близким, к месту, где проходит жизнь.
Фильм продолжает линию первого альманаха, вышедшего летом.
"Для нас этот проект — способ поддержать тех, кто умеет видеть Россию не через штампы, а через живые чувства и настоящие истории. Это тоже часть нашего лидерства — культурного, смыслового, человеческого. Смотрите это кино вместе с близкими, друзьями, семьями — в нем есть то, что объединяет нас всех", — сказал управляющий директор, начальник управления коммуникаций и репутации Сбера Артем Фатхуллин.
В свою очередь, исполнительный директор департамента маркетинга и коммуникаций Сбера Алена Конурина заявила, что “Россия, я люблю тебя” — это история не только про любовь к стране, но и про ответственность перед ней: перед памятью, культурой, людьми, которые делают ее живой каждый день.