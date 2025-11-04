Бойцы 49-й армии "Днепра" провели акцию "Земля Героев"

ГЕНИЧЕСК, 4 ноя - РИА Новости. Военнослужащие 49-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" провели военно-патриотическую акцию "Земля Героев", сообщили в Минобороны РФ.

"В канун Дня народного единства военнослужащие 49-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" провели военно-патриотическую акцию "Земля Героев" на территории Херсонской области", - сообщили в оборонном ведомстве.

Целью акции стала передача земли, собранной с мест ожесточенных сражений, проходивших во время освобождения Херсона и территорий Херсонской области от фашистских оккупантов.

Земля была передана представителю духовенства для дальнейшего освящения и возвращения на передовую подразделениям 49-й общевойсковой армии и передачи части её в главный храм Южного военного округа.