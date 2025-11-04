https://ria.ru/20251104/aktsija-2052708143.html
Бойцы 49-й армии "Днепра" провели акцию "Земля Героев"
Военнослужащие 49-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" провели военно-патриотическую акцию "Земля Героев", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 04.11.2025
херсон
херсонская область
ГЕНИЧЕСК, 4 ноя - РИА Новости. Военнослужащие 49-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" провели военно-патриотическую акцию "Земля Героев", сообщили в Минобороны РФ.
"В канун Дня народного единства военнослужащие 49-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" провели военно-патриотическую акцию "Земля Героев" на территории Херсонской области", - сообщили в оборонном ведомстве.
Целью акции стала передача земли, собранной с мест ожесточенных сражений, проходивших во время освобождения Херсона
и территорий Херсонской области
от фашистских оккупантов.
Земля была передана представителю духовенства для дальнейшего освящения и возвращения на передовую подразделениям 49-й общевойсковой армии и передачи части её в главный храм Южного военного округа.
В 2025 году акция "Земля Героев" прошла уже в 20 городах. Каждое мероприятие было организовано на территории мемориальных комплексов и памятников, посвящённых освобождению городов от немецко-фашистских захватчиков.