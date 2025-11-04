Рейтинг@Mail.ru
Бойцы 49-й армии "Днепра" провели акцию "Земля Героев" - РИА Новости, 04.11.2025
05:09 04.11.2025
Бойцы 49-й армии "Днепра" провели акцию "Земля Героев"
Бойцы 49-й армии "Днепра" провели акцию "Земля Героев"
Военнослужащие 49-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" провели военно-патриотическую акцию "Земля Героев", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 04.11.2025
безопасность, херсон, херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф), день народного единства
Безопасность, Херсон, Херсонская область , Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), День народного единства
Бойцы 49-й армии "Днепра" провели акцию "Земля Героев"

В 49-й армии "Днепра" провели акцию в честь Дня народного единства

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в Херсонской области
Российские военнослужащие в Херсонской области. Архивное фото
ГЕНИЧЕСК, 4 ноя - РИА Новости. Военнослужащие 49-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" провели военно-патриотическую акцию "Земля Героев", сообщили в Минобороны РФ.
"В канун Дня народного единства военнослужащие 49-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" провели военно-патриотическую акцию "Земля Героев" на территории Херсонской области", - сообщили в оборонном ведомстве.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
День народного единства олицетворяет сплоченность общества, заявил Путин
31 октября, 10:21
Целью акции стала передача земли, собранной с мест ожесточенных сражений, проходивших во время освобождения Херсона и территорий Херсонской области от фашистских оккупантов.
Земля была передана представителю духовенства для дальнейшего освящения и возвращения на передовую подразделениям 49-й общевойсковой армии и передачи части её в главный храм Южного военного округа.
В 2025 году акция "Земля Героев" прошла уже в 20 городах. Каждое мероприятие было организовано на территории мемориальных комплексов и памятников, посвящённых освобождению городов от немецко-фашистских захватчиков.
празднование Дня народного единства - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
День народного единства — история, традиции и значение праздника 4 ноября
31 октября, 11:20
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
