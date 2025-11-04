Рейтинг@Mail.ru
Источник: в Европе начали размораживать активы россиян без разрешения США
20:08 04.11.2025 (обновлено: 22:43 04.11.2025)
Источник: в Европе начали размораживать активы россиян без разрешения США
Источник: в Европе начали размораживать активы россиян без разрешения США - РИА Новости, 04.11.2025
Источник: в Европе начали размораживать активы россиян без разрешения США
Финансовый источник в Брюсселе подтвердил РИА Новости, что разморозка активов российских инвесторов в депозитариях ЕС теперь возможна без разрешения Управления... РИА Новости, 04.11.2025
Источник: в Европе начали размораживать активы россиян без разрешения США

В ЕС могут разморозить активы российских инвесторов без разрешения США

Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 4 ноя – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Финансовый источник в Брюсселе подтвердил РИА Новости, что разморозка активов российских инвесторов в депозитариях ЕС теперь возможна без разрешения Управления США по контролю за иностранными активами (OFAC).
Российская юридическая фирма Delcredere 1 ноября сообщила, что в Европе начали размораживать активы российский инвесторов без лицензии американского Управления по контролю за иностранными активами OFAC.
"Эта информация верна", - сообщил РИА Новости финансовой источник в Брюсселе на условиях анонимности.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
Штаб-квартира Европейской комиссии в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
FT: ЕК может разморозить средства для Венгрии ради санкций против России
19 сентября, 15:16
 
