https://ria.ru/20251104/akter-2052798691.html
В Москве экстренно госпитализировали актера Юрия Николаева, сообщили СМИ
В Москве экстренно госпитализировали актера Юрия Николаева, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.11.2025
В Москве экстренно госпитализировали актера Юрия Николаева, сообщили СМИ
Актера и телеведущего Юрия Николаева госпитализировали в одну из больниц Москвы, сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник. РИА Новости, 04.11.2025
2025-11-04T16:32:00+03:00
2025-11-04T16:32:00+03:00
2025-11-04T16:32:00+03:00
происшествия
москва
россия
юрий николаев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93726/17/937261714_0:191:1956:1291_1920x0_80_0_0_b78a860a96a4929e925f46acdf4fc35f.jpg
https://ria.ru/20250113/nikolaev-1993456707.html
https://ria.ru/20241119/nikolaev-1984604438.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93726/17/937261714_0:7:1956:1474_1920x0_80_0_0_009fa42c100bb091fff52bfa851fbb86.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, юрий николаев
Происшествия, Москва, Россия, Юрий Николаев
В Москве экстренно госпитализировали актера Юрия Николаева, сообщили СМИ
РЕН ТВ: актер и телеведущий Юрий Николаев попал в реанимацию