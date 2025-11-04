Рейтинг@Mail.ru
В Москве экстренно госпитализировали актера Юрия Николаева, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.11.2025
16:32 04.11.2025
В Москве экстренно госпитализировали актера Юрия Николаева, сообщили СМИ
В Москве экстренно госпитализировали актера Юрия Николаева, сообщили СМИ
Актера и телеведущего Юрия Николаева госпитализировали в одну из больниц Москвы, сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник. РИА Новости, 04.11.2025
В Москве экстренно госпитализировали актера Юрия Николаева, сообщили СМИ

РЕН ТВ: актер и телеведущий Юрий Николаев попал в реанимацию

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкТелеведущий Юрий Николаев
Телеведущий Юрий Николаев. Архивное фото
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Актера и телеведущего Юрия Николаева госпитализировали в одну из больниц Москвы, сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник.
"Актер почувствовал себя плохо, его поместили в реанимацию столичной больницы", — рассказал телеканалу собеседник.
Телеведущий Юрий Николаев попал в больницу
13 января, 13:09
13 января, 13:09
По данным СМИ, актер долгое время борется с тяжелым заболеванием.
Советский и российский теле- и радиоведущий, актер, народный артист России Юрий Николаев начал карьеру на телевидении в 1973 году и вел такие телепередачи, как "Утренняя почта", "Утренняя звезда", "Достояние республики", "В наше время", "Честное слово".
Юрий Николаев рассказал, как себя чувствует
19 ноября 2024, 14:20
 
