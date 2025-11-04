https://ria.ru/20251104/agkatsev-2052756935.html
Вратаря Агкацева признали лучшим футболистом "Краснодара" в октябре
Вратарь Станислав Агкацев признан лучшим игроком "Краснодара" в октябре, сообщается на сайте футбольного клуба. РИА Новости Спорт, 04.11.2025
