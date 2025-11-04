Рейтинг@Mail.ru
Вратаря Агкацева признали лучшим футболистом "Краснодара" в октябре
Футбол
 
12:53 04.11.2025 (обновлено: 12:54 04.11.2025)
Вратаря Агкацева признали лучшим футболистом "Краснодара" в октябре
Вратаря Агкацева признали лучшим футболистом "Краснодара" в октябре
Вратаря Агкацева признали лучшим футболистом "Краснодара" в октябре
Вратарь Станислав Агкацев признан лучшим игроком "Краснодара" в октябре, сообщается на сайте футбольного клуба. РИА Новости Спорт, 04.11.2025
футбол
станислав агкацев
георгий мелкадзе
диего коста
краснодар
ахмат
динамо москва
российская премьер-лига (рпл)
россия
станислав агкацев, георгий мелкадзе, диего коста, краснодар, ахмат, динамо москва, российская премьер-лига (рпл), россия, кубок россии по футболу, спорт
Футбол, Станислав Агкацев, Георгий Мелкадзе, Диего Коста, Краснодар, Ахмат, Динамо Москва, Российская премьер-лига (РПЛ), Россия, Кубок России по футболу, Спорт
Вратаря Агкацева признали лучшим футболистом "Краснодара" в октябре

Вратаря Станислава Агкацева признали лучшим футболистом "Краснодара" в октябре

Станислав Агкацев
Станислав Агкацев - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© Соцсети РПЛ
Станислав Агкацев. Архивное фото
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Вратарь Станислав Агкацев признан лучшим игроком "Краснодара" в октябре, сообщается на сайте футбольного клуба.
В октябре Агкацев сохранил ворота сухими в трех матчах чемпионата России: с грозненским "Ахматом" (2:0), махачкалинским "Динамо" (2:0) и казанским "Рубином" (1:0). Вратарь также отразил пенальти Георгия Мелкадзе в матче с "Ахматом".
Вторым по результатам голосования стал Виктор Са, тройку лидеров замкнул Диего Коста. Всего в голосовании приняли участие 1769 человек.
Агкацеву 23 года, он сыграл 73 матча за "Краснодар", в 33 из которых сохранил ворота "сухими". В сезоне-2024/25 вратарь в составе "быков" стал чемпионом Российской премьер-лиги (РПЛ). В активе игрока также три матча за сборную России.
ФутболСтанислав АгкацевГеоргий МелкадзеДиего КостаКраснодарАхматДинамо МоскваРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)РоссияКубок России по футболуСпорт
 
