Международный аэропорт Брюсселя возобновил работу
23:41 04.11.2025
Международный аэропорт Брюсселя возобновил работу
Международный аэропорт Брюсселя возобновил работу
в мире
2025
в мире, брюссель, бельгия
В мире, Брюссель, Бельгия
Международный аэропорт Брюсселя возобновил работу

БРЮССЕЛЬ, 4 ноя - РИА Новости. Международный аэропорт Брюсселя "Завентем" возобновил работу в районе 21.30 по местному времени (23.30 мск) после инцидента с обнаружением беспилотника в небе над воздушной гаванью, сообщает издание Soir.
"Воздушное движение возобновилось около 21.30", - указывается в сообщении.
Аэропорт проводит расследование.
По имеющейся информации, самолеты, которые были ранее перенаправлены в Германию и Нидерланды и не успели там приземлиться, будут возвращены в аэропорт.
У военной базы в Бельгии вновь заметили беспилотники, сообщили СМИ
