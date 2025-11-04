https://ria.ru/20251104/aeroport-2052857793.html
Международный аэропорт Брюсселя возобновил работу
Международный аэропорт Брюсселя "Завентем" возобновил работу в районе 21.30 по местному времени (23.30 мск) после инцидента с обнаружением беспилотника в небе... РИА Новости, 04.11.2025
Аэропорт Брюсселя возобновил работу после обнаружения беспилотника