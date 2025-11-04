Рейтинг@Mail.ru
В Брюсселе аэропорт закрыли после обнаружения беспилотника, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.11.2025
22:42 04.11.2025
В Брюсселе аэропорт закрыли после обнаружения беспилотника, сообщили СМИ
В Брюсселе аэропорт закрыли после обнаружения беспилотника, сообщили СМИ
Международный аэропорт Брюсселя "Завентем" был полностью закрыт во вторник вечером после обнаружения в небе над ним беспилотника, передает агентство Belga. РИА Новости, 04.11.2025
2025-11-04T22:42:00+03:00
2025-11-04T22:42:00+03:00
в мире, брюссель, льеж
В мире, Брюссель, Льеж
В Брюсселе аэропорт закрыли после обнаружения беспилотника, сообщили СМИ

Belga: аэропорт Брюсселя закрыли после обнаружения беспилотника

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкПассажир в аэропорту Брюсселя
Пассажир в аэропорту Брюсселя - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
Пассажир в аэропорту Брюсселя. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 4 ноя - РИА Новости. Международный аэропорт Брюсселя "Завентем" был полностью закрыт во вторник вечером после обнаружения в небе над ним беспилотника, передает агентство Belga.
По имеющейся информации, несколько прилетавших рейсов были перенаправлены в другие бельгийские аэропорты, в частности, в Льеж.
Согласно сообщению, в небе был замечен "по меньшей мере один дрон".
