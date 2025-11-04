https://ria.ru/20251104/aeroport-2052853207.html
В Брюсселе аэропорт закрыли после обнаружения беспилотника, сообщили СМИ
В Брюсселе аэропорт закрыли после обнаружения беспилотника, сообщили СМИ
Международный аэропорт Брюсселя "Завентем" был полностью закрыт во вторник вечером после обнаружения в небе над ним беспилотника, передает агентство Belga. РИА Новости, 04.11.2025
2025-11-04T22:42:00+03:00
