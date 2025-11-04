Мужчина, обвиняемый в подрыве "Северных потоков", объявил голодовку

РИМ, 4 ноя – РИА Новости. Обвиняемый в терактах на газопроводах "Северный поток" украинец Сергей Кузнецов, который находится в итальянской тюрьме в ожидании окончательного решения об экстрадиции в Германию, объявил голодовку, заявил журналистам его адвокат Никола Канестрини.