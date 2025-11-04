Мужчина, обвиняемый в подрыве "Северных потоков", объявил голодовку

РИМ, 4 ноя – РИА Новости. Обвиняемый в терактах на газопроводах "Северный поток" украинец Сергей Кузнецов, который находится в итальянской тюрьме в ожидании окончательного решения об экстрадиции в Германию, объявил голодовку, заявил журналистам его адвокат Никола Канестрини.
"Защита сообщила компетентным органам о голодовке, объявленной подзащитным, бывшим украинским офицером, содержащимся в тюрьме строгого режима в Италии в ожидании решения по Европейскому ордеру на арест, выданному Германией по так называемому делу Nord Stream", - говорится в заявлении адвоката.
По словам Канестрини, Кузнецов отказывается от еды с 31 октября. "Он требует соблюдения своих основных прав, включая право на достаточное питание, здоровую окружающую среду, достойные условия содержания и равное обращение с другими заключенными в отношении свиданий с семьей и доступа к информации", - заявил адвокат. В частности, с момента ареста 22 августа Кузнецову ни разу не предоставляли питание, "соответствующее состоянию его здоровья, что привело к ухудшению его физического состояния", добавил юрист.
Ранее адвокат сообщал, что Кузнецов не ест мяса.
В конце октября суд итальянской Болоньи принял решение об экстрадиции в Германию Кузнецова по запросу местной прокуратуры. В комментарии РИА Новости Канестрини заявил, что защита украинца подала апелляцию на решение о выдаче в Верховный кассационный суд Италии. На рассмотрение обращение у инстанции есть месяц.