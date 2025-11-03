В Житомирской области прогремели взрывы на заводе по ремонту техники НАТО

ДОНЕЦК, 3 ноя — РИА Новости. Ночью российские военные нанесли удары в районе авиабазы в Житомирской области Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"По данным украинских источников, целью могли стать авиабаза и объекты хранения техники. Также известно, что взрывы были и недалеко от авиабазы, на заводе БТР, где приводят в боевое состояние технику НАТО, которую сняли с консервации и пригнали на Украину", — сказал он.
Ранее подпольщик рассказал о взрывах в Харьковской области. Там, по его словам, целями были площадки обслуживания беспилотников и техника ВСУ.
В ответ на атаки противника на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
