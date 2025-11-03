Рейтинг@Mail.ru
В Житомирской области прогремели взрывы на заводе по ремонту техники НАТО - РИА Новости, 03.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:26 03.11.2025 (обновлено: 12:05 03.11.2025)
В Житомирской области прогремели взрывы на заводе по ремонту техники НАТО
В Житомирской области прогремели взрывы на заводе по ремонту техники НАТО - РИА Новости, 03.11.2025
В Житомирской области прогремели взрывы на заводе по ремонту техники НАТО
Ночью российские военные нанесли удары в районе авиабазы в Житомирской области Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 03.11.2025
в мире
житомирская область
украина
сергей лебедев
нато
специальная военная операция на украине
житомирская область
украина
в мире, житомирская область, украина, сергей лебедев, нато
В мире, Житомирская область, Украина, Сергей Лебедев, НАТО, Специальная военная операция на Украине
В Житомирской области прогремели взрывы на заводе по ремонту техники НАТО

В Житомирской области прогремели взрывы на ремонтной базе техники НАТО

© Фото : ГСЧС УкраиныСотрудники пожарной службы Украины
Сотрудники пожарной службы Украины - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© Фото : ГСЧС Украины
Сотрудники пожарной службы Украины . Архивное фото
ДОНЕЦК, 3 ноя — РИА Новости. Ночью российские военные нанесли удары в районе авиабазы в Житомирской области Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"По данным украинских источников, целью могли стать авиабаза и объекты хранения техники. Также известно, что взрывы были и недалеко от авиабазы, на заводе БТР, где приводят в боевое состояние технику НАТО, которую сняли с консервации и пригнали на Украину", — сказал он.

Боевая работа РСЗО Град в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
ВС России нанесли удары по технике ВСУ, перевозимой наемниками под Одессой
2 ноября, 09:27
Ранее подпольщик рассказал о взрывах в Харьковской области. Там, по его словам, целями были площадки обслуживания беспилотников и техника ВСУ.
В ответ на атаки противника на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЖитомирская областьУкраинаСергей ЛебедевНАТО
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
