В Стамбуле произошло землетрясение магнитудой 4,9 - РИА Новости, 03.11.2025
16:15 03.11.2025
В Стамбуле произошло землетрясение магнитудой 4,9
в мире
стамбул
стамбул
Новости
ru-RU
в мире, стамбул
В мире, Стамбул
СТАМБУЛ, 3 ноя - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,9 с эпицентром в турецкой провинции Балыкесир ощущалось в некоторых районах Стамбула в понедельник, передает корреспондент РИА Новости.
Толчки ощущались на западе Стамбула в 15.35 мск в течение нескольких секунд, приложения прислали предупреждения за минуту до толчков. На берегу Босфора в районе Бебек толчки не ощущались.
"Магнитуда землетрясения, зафиксированного в 15.35 (совпадает с мск - ред.), составила 4,9, эпицентр располагался у города Сындыргы провинции Балыкесир. Очаг залегал на глубине 11 километров", - сообщили сейсмологи Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).
По оценке сейсмологов обсерватории Кандилли, очаг залегал на глубине 14 километров, а магнитуда составила 5,1.
Второе за 48 часов землетрясение произошло на западе Турции 27 октября, толчки ощущались в самом населенном городе страны Стамбуле, передавал корреспондент РИА Новости.
Аналогичное землетрясение в районе города Сындыргы магнитудой 6,1 произошло в августе, тогда по официальным данным обрушилось одно здание, пострадали не менее четырех человек. Афтершоки с тех пор продолжаются еженедельно и в ряде случаев ощущаются в соседних провинциях.
В миреСтамбул
 
 
