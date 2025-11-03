В Стамбуле произошло землетрясение магнитудой 4,9

СТАМБУЛ, 3 ноя - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,9 с эпицентром в турецкой провинции Балыкесир ощущалось в некоторых районах Стамбула в понедельник, передает корреспондент РИА Новости.

Толчки ощущались на западе Стамбула в 15.35 мск в течение нескольких секунд, приложения прислали предупреждения за минуту до толчков. На берегу Босфора в районе Бебек толчки не ощущались.

"Магнитуда землетрясения, зафиксированного в 15.35 (совпадает с мск - ред.), составила 4,9, эпицентр располагался у города Сындыргы провинции Балыкесир. Очаг залегал на глубине 11 километров", - сообщили сейсмологи Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

По оценке сейсмологов обсерватории Кандилли, очаг залегал на глубине 14 километров, а магнитуда составила 5,1.

Второе за 48 часов землетрясение произошло на западе Турции 27 октября, толчки ощущались в самом населенном городе страны Стамбуле, передавал корреспондент РИА Новости.