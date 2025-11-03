Рейтинг@Mail.ru
"Блеф не помогает". На Западе накопали компромат на Зеленского - РИА Новости, 03.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 03.11.2025 (обновлено: 08:01 03.11.2025)
https://ria.ru/20251103/zelenskiy-2052173868.html
"Блеф не помогает". На Западе накопали компромат на Зеленского
"Блеф не помогает". На Западе накопали компромат на Зеленского - РИА Новости, 03.11.2025
"Блеф не помогает". На Западе накопали компромат на Зеленского
Улика из прошлого, коррупционный скандал и большой блеф — теперь даже на Западе знают, на что готово пойти украинское руководство, лишь бы остаться у власти... РИА Новости, 03.11.2025
2025-11-03T08:00:00+03:00
2025-11-03T08:01:00+03:00
украина
киев
россия
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
вооруженные силы украины
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/18/2050276869_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a9e3f452b0dbd6a086f7df058c9ea292.jpg
https://ria.ru/20251030/ukraina-2051524504.html
украина
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/18/2050276869_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e820be7b9f22608bd41aa54b352c9c5d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, киев, россия, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), вооруженные силы украины, владимир зеленский
Украина, Киев, Россия, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский
"Блеф не помогает". На Западе накопали компромат на Зеленского

Ищенко: Украина не может наладить массовое производство ракет "Фламинго"

© AP Photo / Harry NakosВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© AP Photo / Harry Nakos
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости, Виктор Жданов. Улика из прошлого, коррупционный скандал и большой блеф — теперь даже на Западе знают, на что готово пойти украинское руководство, лишь бы остаться у власти. Почему оправдания Киева уже не работают — в материале РИА Новости.

Проблемная компания

Пиар-кампания украинской ракеты дальнего действия "Фламинго" производства компании Fire Point была громкой, но перспектива запуска оружия в серию до сих пор под вопросом. Зеленский оправдывается: дескать, возникла некая "технологическая проблема". Да и в затягивании сроков, по его словам, виноват якобы не Киев, а западные партнеры, задержавшие финансирование.
© AP Photo / Efrem LukatskyРабочие осматривают ракету "Фламинго" на заводе на Украине
Рабочие осматривают ракету Фламинго на заводе на Украине - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Рабочие осматривают ракету "Фламинго" на заводе на Украине
Глава киевского режима пытается убедить украинцев, что ресурсы на производство ракеты в конечном счете страна взяла из собственных запасов. Может быть, именно на это и пойдут одобренные накануне Радой дополнительные 7,78 миллиарда долларов в статье военных расходов бюджета 2025-го.
Другая проблема — сложность проведения испытаний на территории Украины. Технический директор Fire Point Ирина Терех утверждает, что все дело якобы в частых воздушных тревогах. Еще и производство затрудняется разбросом цехов по разным регионам.
В целом вопросов к Fire Point очень много. Даже New York Times (NYT) заинтересовалась, как бывшее кастинговое агентство, участвовавшее когда-то в съемках фильмов Зеленского, смогло стать одним из главных поставщиков для ВСУ.
Организация первоначально была зарегистрирована как компания по подбору актеров для кино и телевидения. Ее владелец Егор Скалыга работает также исполнительным директором фирмы At Point, занимающейся разведкой локаций для съемок, а уже упомянутая Терех ранее руководила предприятием по производству уличной мебели из бетона.
Fire Point получает десятую часть всех расходов Украины на оборонные закупки, собирая беспилотники из дешевых материалов: пенопласта, фанеры, пластика и углеродного волокна. Зеленский позволил предприятию зарабатывать на подрядах без обязательных переговоров о цене. NYT отмечают и благоприятное отношение Банковой, несмотря на проблемы с качеством.
© AP Photo / Roman ChopУкраинский военнослужащий готовится к запуску ударного беспилотника
Украинский военнослужащий готовится к запуску ударного беспилотника - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© AP Photo / Roman Chop
Украинский военнослужащий готовится к запуску ударного беспилотника
Украинские аудиторы также подсчитывали, что в декабре 2024-го реальная стоимость производимого компанией дрона FP-1 должна быть ниже, чем указанные 58 тысяч долларов за штуку. Разбирательств не было. Контракты с переплатой почти в 17 миллионов долларов заключили без лишних вопросов.

Давление на всех

Одна из главных версий, почему Киев так охотно поддерживает Fire Point, лежит на поверхности. NYT вслед за The Kyiv Independent и другими украинским изданиями обращает внимание на связь между компанией и партнером Зеленского бизнесменом Тимуром Миндичем. Он мог получать прибыль от компании в качестве "неназванного владельца".
В Fire Point признают, что вели переговоры о покупке акций с Миндичем, но якобы отказали ему. Руководство компании и сам бизнесмен уже давно под прицелом антикоррупционных органов. Возможный факт сговора с откатами, растратами и коррупцией, корни которых ведут на Банковую, серьезно заинтересовал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ). Даже после волны арестов сотрудников и очевидного давления Зеленского орган продолжает работать над делом.
© AP Photo / Andrew KravchenkoУлица Крещатик в Киеве
Улица Крещатик в Киеве - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Улица Крещатик в Киеве
Недавно украинское "Зеркало недели", ссылаясь на источник НАБУ, сообщило о просмотре более 340 закрытых служебных документов предположительно командой главы киевского режима. Доступ к реестру был получен через электронную подпись, но кто конкретно его просматривал — неизвестно. Впрочем, вариантов немного.
Офис главы киевского режима может стоять за попытками "прощупать почву", пишет издание. Ведь записи из квартиры Миндича, где часто бывал Зеленский, до сих пор изучают детективы, а что конкретно у них есть, на Банковой не знают.
На этом фоне раскручивание темы с Fire Point на страницах известной американской газеты выглядит как очередной укор в адрес Зеленского. Однако о серьезной опасности для него пока говорить преждевременно, считает эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов.
© AP Photo / Leon NealКир Стармер, Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон на саммите Европейского политического сообщества в Тиране
Кир Стармер, Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон на саммите Европейского политического сообщества в Тиране - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© AP Photo / Leon Neal
Кир Стармер, Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон на саммите Европейского политического сообщества в Тиране
"Подобные материалы время от времени появляются в западных СМИ. На это есть разные причины. Например, если возникает необходимость надавить на Зеленского, чтобы добиться того или иного решения. При желании любые его действия и высказывания можно конвертировать в контекст подобных сюжетов и пытаться оказывать эффективное влияние на него",— поясняет Денисов.

Ракеты Шредингера

Подряды Fire Point Киев защищает надежно. За действия против компании пострадали не только сотрудники НАБУ, но и те, кто давал им показания. По словам командира роты 10-го мобильного отряда украинской погранслужбы майора Юрия Касьянова, после его разговора с детективами о предприятии и Зеленском подразделение расформировали. Он, в частности, указывал на недостатки конструкции FP-1.
В таких условиях мало кто готов выступать против организации. Поэтому неудивительно, что именно Fire Point занялась созданием "Фламинго". Ракета кажется "слишком хорошей, чтобы быть правдой", отмечал The Economist, упомянув разговоры о "неконкурентном финансировании" разработки оружия, чья боеголовка якобы вдвое мощнее американских "Томагавков". При этом производители заявляют, что работа над проектом заняла всего девять месяцев.
© Фото : U.S. Navy photo / Petty Officer 1st Class Justin WolpertПогрузка ракеты UGM-109 "Томагавк" на подводную лодку класса "Лос-Анджелес" USS Springfield
Погрузка ракеты UGM-109 Томагавк на подводную лодку класса Лос-Анджелес USS Springfield - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© Фото : U.S. Navy photo / Petty Officer 1st Class Justin Wolpert
Погрузка ракеты UGM-109 "Томагавк" на подводную лодку класса "Лос-Анджелес" USS Springfield
Le Figaro со ссылкой на Зеленского и Терех пишет, что "Фламинго", которая "вызывает столько же похвал, сколько и вопросов", применяли уже девять раз. Никаких доказательств не предоставили.
Политолог Ростислав Ищенко сомневается, что Украина вообще способна наладить массовое производство таких ракет.
"Украинцы, конечно, могут пытаться что-то изобретать и производить. Но для этого нужны соответствующие ресурсы — конструкторские мозги, специалисты, рабочие, сырье, производственные мощности, инженерные возможности. А всего этого у Украины просто нет", — отмечает аналитик в беседе с РИА Новости.
Украинский ВПК, по словам Ищенко, не способен выпускать даже легкую технику, а "Фламинго" технологически гораздо сложнее. Речь может идти только о штучном производстве, которое в условиях интенсивных боевых действий потребностей покрыть не сможет. До сих пор неизвестны и реальные возможности ракеты. О результатах испытаний не сообщалось. Очередной блеф Зеленского оказался бесполезен.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
"У нас их не жалко". Зеленский довел украинцев до отчаянных действий
30 октября, 08:00
 
УкраинаКиевРоссияНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Вооруженные силы УкраиныВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала