МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости, Виктор Жданов. Улика из прошлого, коррупционный скандал и большой блеф — теперь даже на Западе знают, на что готово пойти украинское руководство, лишь бы остаться у власти. Почему оправдания Киева уже не работают — в материале РИА Новости.

Проблемная компания

Пиар-кампания украинской ракеты дальнего действия "Фламинго" производства компании Fire Point была громкой, но перспектива запуска оружия в серию до сих пор под вопросом. Зеленский оправдывается: дескать, возникла некая "технологическая проблема". Да и в затягивании сроков, по его словам, виноват якобы не Киев, а западные партнеры, задержавшие финансирование.

© AP Photo / Efrem Lukatsky Рабочие осматривают ракету "Фламинго" на заводе на Украине © AP Photo / Efrem Lukatsky Рабочие осматривают ракету "Фламинго" на заводе на Украине

Глава киевского режима пытается убедить украинцев, что ресурсы на производство ракеты в конечном счете страна взяла из собственных запасов. Может быть, именно на это и пойдут одобренные накануне Радой дополнительные 7,78 миллиарда долларов в статье военных расходов бюджета 2025-го.

Другая проблема — сложность проведения испытаний на территории Украины. Технический директор Fire Point Ирина Терех утверждает, что все дело якобы в частых воздушных тревогах. Еще и производство затрудняется разбросом цехов по разным регионам.

В целом вопросов к Fire Point очень много. Даже New York Times (NYT) заинтересовалась, как бывшее кастинговое агентство, участвовавшее когда-то в съемках фильмов Зеленского, смогло стать одним из главных поставщиков для ВСУ.

Организация первоначально была зарегистрирована как компания по подбору актеров для кино и телевидения. Ее владелец Егор Скалыга работает также исполнительным директором фирмы At Point, занимающейся разведкой локаций для съемок, а уже упомянутая Терех ранее руководила предприятием по производству уличной мебели из бетона.

Fire Point получает десятую часть всех расходов Украины на оборонные закупки, собирая беспилотники из дешевых материалов: пенопласта, фанеры, пластика и углеродного волокна. Зеленский позволил предприятию зарабатывать на подрядах без обязательных переговоров о цене. NYT отмечают и благоприятное отношение Банковой, несмотря на проблемы с качеством.

© AP Photo / Roman Chop Украинский военнослужащий готовится к запуску ударного беспилотника © AP Photo / Roman Chop Украинский военнослужащий готовится к запуску ударного беспилотника

Украинские аудиторы также подсчитывали, что в декабре 2024-го реальная стоимость производимого компанией дрона FP-1 должна быть ниже, чем указанные 58 тысяч долларов за штуку. Разбирательств не было. Контракты с переплатой почти в 17 миллионов долларов заключили без лишних вопросов.

Давление на всех

Одна из главных версий, почему Киев так охотно поддерживает Fire Point, лежит на поверхности. NYT вслед за The Kyiv Independent и другими украинским изданиями обращает внимание на связь между компанией и партнером Зеленского бизнесменом Тимуром Миндичем. Он мог получать прибыль от компании в качестве "неназванного владельца".

В Fire Point признают, что вели переговоры о покупке акций с Миндичем, но якобы отказали ему. Руководство компании и сам бизнесмен уже давно под прицелом антикоррупционных органов. Возможный факт сговора с откатами, растратами и коррупцией, корни которых ведут на Банковую, серьезно заинтересовал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ). Даже после волны арестов сотрудников и очевидного давления Зеленского орган продолжает работать над делом.

© AP Photo / Andrew Kravchenko Улица Крещатик в Киеве © AP Photo / Andrew Kravchenko Улица Крещатик в Киеве

Недавно украинское "Зеркало недели", ссылаясь на источник НАБУ, сообщило о просмотре более 340 закрытых служебных документов предположительно командой главы киевского режима. Доступ к реестру был получен через электронную подпись, но кто конкретно его просматривал — неизвестно. Впрочем, вариантов немного.

Офис главы киевского режима может стоять за попытками "прощупать почву", пишет издание. Ведь записи из квартиры Миндича, где часто бывал Зеленский, до сих пор изучают детективы, а что конкретно у них есть, на Банковой не знают.

На этом фоне раскручивание темы с Fire Point на страницах известной американской газеты выглядит как очередной укор в адрес Зеленского. Однако о серьезной опасности для него пока говорить преждевременно, считает эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов.

© AP Photo / Leon Neal Кир Стармер, Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон на саммите Европейского политического сообщества в Тиране © AP Photo / Leon Neal Кир Стармер, Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон на саммите Европейского политического сообщества в Тиране

"Подобные материалы время от времени появляются в западных СМИ. На это есть разные причины. Например, если возникает необходимость надавить на Зеленского, чтобы добиться того или иного решения. При желании любые его действия и высказывания можно конвертировать в контекст подобных сюжетов и пытаться оказывать эффективное влияние на него",— поясняет Денисов.

Ракеты Шредингера

Подряды Fire Point Киев защищает надежно. За действия против компании пострадали не только сотрудники НАБУ, но и те, кто давал им показания. По словам командира роты 10-го мобильного отряда украинской погранслужбы майора Юрия Касьянова, после его разговора с детективами о предприятии и Зеленском подразделение расформировали. Он, в частности, указывал на недостатки конструкции FP-1.

В таких условиях мало кто готов выступать против организации. Поэтому неудивительно, что именно Fire Point занялась созданием "Фламинго". Ракета кажется "слишком хорошей, чтобы быть правдой", отмечал The Economist, упомянув разговоры о "неконкурентном финансировании" разработки оружия, чья боеголовка якобы вдвое мощнее американских "Томагавков". При этом производители заявляют, что работа над проектом заняла всего девять месяцев.

© Фото : U.S. Navy photo / Petty Officer 1st Class Justin Wolpert Погрузка ракеты UGM-109 "Томагавк" на подводную лодку класса "Лос-Анджелес" USS Springfield © Фото : U.S. Navy photo / Petty Officer 1st Class Justin Wolpert Погрузка ракеты UGM-109 "Томагавк" на подводную лодку класса "Лос-Анджелес" USS Springfield

Le Figaro со ссылкой на Зеленского и Терех пишет, что "Фламинго", которая "вызывает столько же похвал, сколько и вопросов", применяли уже девять раз. Никаких доказательств не предоставили.

Политолог Ростислав Ищенко сомневается, что Украина вообще способна наладить массовое производство таких ракет.

"Украинцы, конечно, могут пытаться что-то изобретать и производить. Но для этого нужны соответствующие ресурсы — конструкторские мозги, специалисты, рабочие, сырье, производственные мощности, инженерные возможности. А всего этого у Украины просто нет", — отмечает аналитик в беседе с РИА Новости.