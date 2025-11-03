https://ria.ru/20251103/zelenograd-2052677050.html
В Зеленограде грузовик сбил ребенка на пешеходном переходе
В Зеленограде грузовик сбил ребенка на пешеходном переходе - РИА Новости, 03.11.2025
В Зеленограде грузовик сбил ребенка на пешеходном переходе
Грузовик сбил 10-летнего ребенка на пешеходном переходе в Зеленограде, ребенок госпитализирован, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры. РИА Новости, 03.11.2025
2025-11-03T20:17:00+03:00
2025-11-03T20:17:00+03:00
2025-11-03T20:41:00+03:00
происшествия
зеленоград
зеленоградский административный округ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/03/2052678592_118:168:1280:822_1920x0_80_0_0_5f7141d2ed412ba4bee2fb3941dad175.jpg
https://ria.ru/20251103/moskva-2052662793.html
зеленоград
зеленоградский административный округ
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/03/2052678592_184:0:1280:822_1920x0_80_0_0_f85b8f0ad2fdbe704e7a2687acfc5d8b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, зеленоград, зеленоградский административный округ
Происшествия, Зеленоград, Зеленоградский административный округ
В Зеленограде грузовик сбил ребенка на пешеходном переходе
В Зеленограде грузовик сбил 10-летнего ребенка на пешеходном переходе