В Зеленограде грузовик сбил ребенка на пешеходном переходе - РИА Новости, 03.11.2025
20:17 03.11.2025 (обновлено: 20:41 03.11.2025)
В Зеленограде грузовик сбил ребенка на пешеходном переходе
В Зеленограде грузовик сбил ребенка на пешеходном переходе
В Зеленограде грузовик сбил ребенка на пешеходном переходе

© Фото : ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/TelegramНа месте происшествия, где грузовик сбил 10-летнего ребенка на пешеходном переходе в Зеленограде
На месте происшествия, где грузовик сбил 10-летнего ребенка на пешеходном переходе в Зеленограде
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Грузовик сбил 10-летнего ребенка на пешеходном переходе в Зеленограде, ребенок госпитализирован, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.
"По предварительным данным, 10-летний мальчик, двигаясь на самокате по пешеходному переходу, был сбит водителем частного грузового автомобиля, осуществлявшего поворот с Центрального проспекта, не убедившись в безопасности маневра", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
В прокуратуре сообщили, что ребенок госпитализирован.
Ход и результаты процессуальной проверки на контроле в прокуратуре Зеленоградского административного округа.
ПроисшествияЗеленоградЗеленоградский административный округ
 
 
