В Израиле опознали тела еще трех заложников, возвращенных ХАМАС - РИА Новости, 03.11.2025
10:30 03.11.2025
В Израиле опознали тела еще трех заложников, возвращенных ХАМАС
Израильские судмедэксперты опознали тела еще трех заложников, которые были возвращены палестинским движением ХАМАС в рамках соглашения с Израилем, сообщила в... РИА Новости, 03.11.2025
в мире
израиль
биньямин нетаньяху
хамас
сектор газа
израиль
сектор газа
в мире, израиль, биньямин нетаньяху, хамас, сектор газа
В мире, Израиль, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Сектор Газа
ТЕЛЬ-АВИВ, 3 ноя – РИА Новости. Израильские судмедэксперты опознали тела еще трех заложников, которые были возвращены палестинским движением ХАМАС в рамках соглашения с Израилем, сообщила в понедельник канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху.
"После завершения процедуры опознания Национальным центром судебно-медицинской экспертизы совместно с полицией Израиля и военным раввинатом представители Армии обороны Израиля сообщили семьям заложников полковника запаса Асафа Хамами, капитана запаса Омера Максима Наутры и сержанта Оза Даниэля, что их тела возвращены в Израиль и процедура опознания завершена", - говорится в сообщении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Все победили, все проиграли. Трамп вернул Израиль и Газу в 6 октября
14 октября, 08:00
Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС вступило в силу 10 октября.
Палестинское движение ХАМАС в рамках этого соглашения с Израилем освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Палестинский медиаофис по делам заключенных подтвердил, что Израиль, следуя договоренности, отпустил на свободу 1718 заключенных из сектора Газа, которые вернулись в анклав, и 250 палестинских заключенных, которые отбывали пожизненное заключение или долгие сроки.
В настоящее время палестинское движение ХАМАС возвращает Израилю останки заложников, погибших в плену. По условиям соглашения, палестинская сторона должна вернуть Израилю все оставшиеся у нее 28 тел, однако на данный момент были возвращены и опознаны 20 тел заложников.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
После ада: что будет, когда перестанет литься кровь
11 октября, 08:00
 
