В Израиле опознали тела еще трех заложников, возвращенных ХАМАС

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 ноя – РИА Новости. Израильские судмедэксперты опознали тела еще трех заложников, которые были возвращены палестинским движением ХАМАС в рамках соглашения с Израилем, сообщила в понедельник канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху.

Палестинское движение ХАМАС в рамках этого соглашения с Израилем освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Палестинский медиаофис по делам заключенных подтвердил, что Израиль, следуя договоренности, отпустил на свободу 1718 заключенных из сектора Газа, которые вернулись в анклав, и 250 палестинских заключенных, которые отбывали пожизненное заключение или долгие сроки.