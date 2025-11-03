В Новгородской области захоронили останки 55 красноармейцев

Церемония захоронения бойцов на воинском мемориале в Демянском округе Новгородской области, поднятых поисковиками в осеннюю Вахту Памяти

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 3 ноя - РИА Новости. Останки 55 красноармейцев, найденные во время осенней Вахты Памяти, захоронили с почестями на воинском мемориале в Демянском округе Новгородской области, сообщает управление культуры округа на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Уточняется, что в церемонии захоронения участвовали представители администрации Демянского округа, поисковики, жители, юнармейцы. Останки красноармейцев были обнаружены поисковыми отрядами отрядами "Демянск", "Звезда" (город Боровичи ), "Гамаюн" ( Новотроицк ), "Максатиха" ( Тверская область ) и другими.

"Сегодня на воинском захоронении в деревне Цемена прошла траурно-торжественная церемония захоронения бойцов, поднятых поисковиками во время осенней Вахты Памяти... В ходе проведения поисковых работ ... были обнаружены и подняты останки 55-ти бойцов и командиров Красной Армии, погибших в районе деревни Цемена", - говорится в сообщении.

Уточняется, что собравшиеся почтили память павших минутой молчания. Затем под троекратный оружейный салют останки павших бойцов и командиров были преданы земле.