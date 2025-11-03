Рейтинг@Mail.ru
В Новгородской области захоронили останки 55 красноармейцев
18:27 03.11.2025
В Новгородской области захоронили останки 55 красноармейцев
В Новгородской области захоронили останки 55 красноармейцев - РИА Новости, 03.11.2025
В Новгородской области захоронили останки 55 красноармейцев
Останки 55 красноармейцев, найденные во время осенней Вахты Памяти, захоронили с почестями на воинском мемориале в Демянском округе Новгородской области,... РИА Новости, 03.11.2025
Церемония захоронения бойцов на воинском мемориале в Демянском округе Новгородской области, поднятых поисковиками в осеннюю Вахту Памяти
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 3 ноя - РИА Новости. Останки 55 красноармейцев, найденные во время осенней Вахты Памяти, захоронили с почестями на воинском мемориале в Демянском округе Новгородской области, сообщает управление культуры округа на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Уточняется, что в церемонии захоронения участвовали представители администрации Демянского округа, поисковики, жители, юнармейцы. Останки красноармейцев были обнаружены поисковыми отрядами отрядами "Демянск", "Звезда" (город Боровичи), "Гамаюн" (Новотроицк), "Максатиха" (Тверская область) и другими.
"Сегодня на воинском захоронении в деревне Цемена прошла траурно-торжественная церемония захоронения бойцов, поднятых поисковиками во время осенней Вахты Памяти... В ходе проведения поисковых работ ... были обнаружены и подняты останки 55-ти бойцов и командиров Красной Армии, погибших в районе деревни Цемена", - говорится в сообщении.
Уточняется, что собравшиеся почтили память павших минутой молчания. Затем под троекратный оружейный салют останки павших бойцов и командиров были преданы земле.
Отмечается, что при раскопках были обнаружены медальоны, по которым удалось установить имена троих участников Великой Отечественной войны. Ещё одного установили по ордену Красного Знамени.
