Россия отвергла предвзятый доклад ЮНЕСКО о ситуации на Украине - РИА Новости, 03.11.2025
16:42 03.11.2025
Россия отвергла предвзятый доклад ЮНЕСКО о ситуации на Украине
Заместитель постоянного представителя РФ при ЮНЕСКО Кирилл Рынза отверг доклад секретариата организации по теме Украины как предвзятый и не отражающий... РИА Новости, 03.11.2025
в мире
украина
россия
самарканд
украинская православная церковь
юнеско
оон
в мире, украина, россия, самарканд, украинская православная церковь, юнеско, оон
В мире, Украина, Россия, Самарканд, Украинская православная церковь, ЮНЕСКО, ООН
© AP Photo / Christophe EnaЛоготип ЮНЕСКО
Логотип ЮНЕСКО - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© AP Photo / Christophe Ena
Логотип ЮНЕСКО. Архивное фото
САМАРКАНД, 3 ноя - РИА Новости. Заместитель постоянного представителя РФ при ЮНЕСКО Кирилл Рынза отверг доклад секретариата организации по теме Украины как предвзятый и не отражающий дискриминационную политику Киева, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее секретариат ЮНЕСКО опубликовал доклад гендиректора организации о реализации программы "чрезвычайной помощи" для Украины. В тексте содержится целый ряд антироссийских формулировок, характерных для позиции коллективного Запада по украинскому конфликту.
"Мы решительно отвергаем содержащиеся в докладе секретариата голословные обвинения в адрес нашей страны", - подчеркнул Рынза на профильной дискуссии в рамках сессии генконференции ЮНЕСКО в Самарканде.
Он указал, что однобокий доклад гендиректора и секретариата ЮНЕСКО не упоминает прославления нацистов, запрета русского языка, ущемления прав национальных меньшинств на Украине.
"Организация не замечает гонений на Украинскую православную церковь, о которых сообщает спецпроцедура совета ООН по правам человека, и, похоже, считает несущественной информацию о сносе киевским режимом исторических памятников", - отметил также дипломат.
СБ ООН впервые за время СВО не проводил заседаний по Украине более месяца
1 ноября, 07:14
СБ ООН впервые за время СВО не проводил заседаний по Украине более месяца
© 2025 МИА «Россия сегодня»
