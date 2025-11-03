https://ria.ru/20251103/yunesko-2052652085.html
Россия отвергла предвзятый доклад ЮНЕСКО о ситуации на Украине
Россия отвергла предвзятый доклад ЮНЕСКО о ситуации на Украине - РИА Новости, 03.11.2025
Россия отвергла предвзятый доклад ЮНЕСКО о ситуации на Украине
Заместитель постоянного представителя РФ при ЮНЕСКО Кирилл Рынза отверг доклад секретариата организации по теме Украины как предвзятый и не отражающий... РИА Новости, 03.11.2025
2025-11-03T16:42:00+03:00
2025-11-03T16:42:00+03:00
2025-11-03T16:42:00+03:00
в мире
украина
россия
самарканд
украинская православная церковь
юнеско
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584468883_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_dc1d1f8731d44ebb78c2bb784a4145ec.jpg
https://ria.ru/20251101/oon-2052242468.html
украина
россия
самарканд
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584468883_313:0:3044:2048_1920x0_80_0_0_e9e90fd5d0b29613cdf642e1aadac884.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, самарканд, украинская православная церковь, юнеско, оон
В мире, Украина, Россия, Самарканд, Украинская православная церковь, ЮНЕСКО, ООН
Россия отвергла предвзятый доклад ЮНЕСКО о ситуации на Украине
Россия в ЮНЕСКО отвергла предвзятые обвинения в докладе о ситуации на Украине