В украинской армии остались единицы контрактников, заявил бывший солдат ВСУ

ДОНЕЦК, 3 ноя — РИА Новости. Доброволец батальона имени Максима Кривоноса с позывным "Белый" рассказал РИА Новости, что в начале проведения специальной военной операции в составе его бригады служили преимущественно контрактники, однако со временем их полностью заменили мобилизованные.

"Сначала СВО, в 22-м году, я служил в бригаде, где в основном были контрактники. То есть наша бригада была наиболее подготовленная, это десантно-штурмовая. С проведением непосредственно боевых действий человеческий ресурс быстро исчерпался. Это всё заменялось мобилизованными", — рассказал боец.

По его словам, изначально среди мобилизованных преобладали мотивированные люди, однако по мере затягивания боевых действий часть из них начала сомневаться в необходимости участия.

"Люди были первоначально мотивированы — патриотизм и так далее. Но уже со временем, с проведением боевых действий, некоторые начали задумываться, зачем это вообще всем надо", — отметил "Белый".

Он также уточнил, что доля мобилизованных достигала 80%, а оставшихся контрактников направляли в качестве инструкторов для обучения новых бойцов.

"Из регулярных войск, из контрактников, уже практически никого не было — единицы. Тех, кто оставался жив, делали инструкторами, чтобы они обучали мобилизованных в учебных центрах, которые находились в лесах", — добавил доброволец.

Добровольческий батальон имени Максима Кривоноса создан из экс-военнослужащих ВСУ , которые сформировали освободительное движение и ведут борьбу с властями Украины