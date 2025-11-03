https://ria.ru/20251103/vsu-2052646161.html
В украинской армии остались единицы контрактников, заявил бывший солдат ВСУ
В украинской армии остались единицы контрактников, заявил бывший солдат ВСУ
В украинской армии остались единицы контрактников, заявил бывший солдат ВСУ
03.11.2025
В украинской армии остались единицы контрактников, заявил бывший солдат ВСУ
Бывший военный ВСУ: в украинской армии остались единицы контрактников
ДОНЕЦК, 3 ноя — РИА Новости. Доброволец батальона имени Максима Кривоноса с позывным "Белый" рассказал РИА Новости, что в начале проведения специальной военной операции в составе его бригады служили преимущественно контрактники, однако со временем их полностью заменили мобилизованные.
"Сначала СВО, в 22-м году, я служил в бригаде, где в основном были контрактники. То есть наша бригада была наиболее подготовленная, это десантно-штурмовая. С проведением непосредственно боевых действий человеческий ресурс быстро исчерпался. Это всё заменялось мобилизованными", — рассказал боец.
По его словам, изначально среди мобилизованных преобладали мотивированные люди, однако по мере затягивания боевых действий часть из них начала сомневаться в необходимости участия.
"Люди были первоначально мотивированы — патриотизм и так далее. Но уже со временем, с проведением боевых действий, некоторые начали задумываться, зачем это вообще всем надо", — отметил "Белый".
Он также уточнил, что доля мобилизованных достигала 80%, а оставшихся контрактников направляли в качестве инструкторов для обучения новых бойцов.
"Из регулярных войск, из контрактников, уже практически никого не было — единицы. Тех, кто оставался жив, делали инструкторами, чтобы они обучали мобилизованных в учебных центрах, которые находились в лесах", — добавил доброволец.
Добровольческий батальон имени Максима Кривоноса создан из экс-военнослужащих ВСУ
, которые сформировали освободительное движение и ведут борьбу с властями Украины
.
Бойцы батальона принимали участие в операциях по обороне Кременной и Серебрянского лесничества, освобождению Авдеевки
, Селидово
, Очеретино и других городов Донбасса
. Сейчас добровольцы с честью выполняют боевые задачи на Красноармейском направлении.