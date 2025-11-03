Рейтинг@Mail.ru
В украинской армии остались единицы контрактников, заявил бывший солдат ВСУ - РИА Новости, 03.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:50 03.11.2025
https://ria.ru/20251103/vsu-2052646161.html
В украинской армии остались единицы контрактников, заявил бывший солдат ВСУ
В украинской армии остались единицы контрактников, заявил бывший солдат ВСУ - РИА Новости, 03.11.2025
В украинской армии остались единицы контрактников, заявил бывший солдат ВСУ
Доброволец батальона имени Максима Кривоноса с позывным "Белый" рассказал РИА Новости, что в начале проведения специальной военной операции в составе его... РИА Новости, 03.11.2025
2025-11-03T15:50:00+03:00
2025-11-03T15:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
авдеевка
селидово
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155710/99/1557109953_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_9139f8f85ed7951bcab11edd51e8ee97.jpg
https://ria.ru/20251103/kupyansk-2052592612.html
https://ria.ru/20251102/bezhenka-2052521047.html
https://ria.ru/20241029/saper-1980637894.html
украина
авдеевка
селидово
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155710/99/1557109953_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_3f0e54f05680fe2fdaad697729656866.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, авдеевка, селидово, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Авдеевка, Селидово, Вооруженные силы Украины
В украинской армии остались единицы контрактников, заявил бывший солдат ВСУ

Бывший военный ВСУ: в украинской армии остались единицы контрактников

CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові військаВоеннослужащие армии Украины
Военнослужащие армии Украины - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові війська
Военнослужащие армии Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОНЕЦК, 3 ноя — РИА Новости. Доброволец батальона имени Максима Кривоноса с позывным "Белый" рассказал РИА Новости, что в начале проведения специальной военной операции в составе его бригады служили преимущественно контрактники, однако со временем их полностью заменили мобилизованные.
"Сначала СВО, в 22-м году, я служил в бригаде, где в основном были контрактники. То есть наша бригада была наиболее подготовленная, это десантно-штурмовая. С проведением непосредственно боевых действий человеческий ресурс быстро исчерпался. Это всё заменялось мобилизованными", — рассказал боец.
Военнослужащий ВС РФ на Купянском направлении в зоне специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
Украинский военнопленный рассказал о плачевной ситуации для ВСУ в Купянске
Вчера, 09:33
По его словам, изначально среди мобилизованных преобладали мотивированные люди, однако по мере затягивания боевых действий часть из них начала сомневаться в необходимости участия.
"Люди были первоначально мотивированы — патриотизм и так далее. Но уже со временем, с проведением боевых действий, некоторые начали задумываться, зачем это вообще всем надо", — отметил "Белый".
Он также уточнил, что доля мобилизованных достигала 80%, а оставшихся контрактников направляли в качестве инструкторов для обучения новых бойцов.
Русскоязычных при украинской власти не считали людьми – беженка из ДНР - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
Беженка из ДНР рассказала об отношении к русскоязычным на Украине
2 ноября, 16:32
"Из регулярных войск, из контрактников, уже практически никого не было — единицы. Тех, кто оставался жив, делали инструкторами, чтобы они обучали мобилизованных в учебных центрах, которые находились в лесах", — добавил доброволец.
Добровольческий батальон имени Максима Кривоноса создан из экс-военнослужащих ВСУ, которые сформировали освободительное движение и ведут борьбу с властями Украины.
Бойцы батальона принимали участие в операциях по обороне Кременной и Серебрянского лесничества, освобождению Авдеевки, Селидово, Очеретино и других городов Донбасса. Сейчас добровольцы с честью выполняют боевые задачи на Красноармейском направлении.
Оставшийся без ноги российский боец с позывным Пепел рассказал, как вернулся в зону спецоперации - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
Российский боец, оставшийся без ноги, рассказал, как вернулся в зону СВО
29 октября 2024, 10:04
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаАвдеевкаСелидовоВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала