Рейтинг@Mail.ru
ВСУ с помощью БПЛА атаковали шахту и нефтебазу в ЛНР - РИА Новости, 03.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:28 03.11.2025
https://ria.ru/20251103/vsu-2052633269.html
ВСУ с помощью БПЛА атаковали шахту и нефтебазу в ЛНР
ВСУ с помощью БПЛА атаковали шахту и нефтебазу в ЛНР - РИА Новости, 03.11.2025
ВСУ с помощью БПЛА атаковали шахту и нефтебазу в ЛНР
ВСУ с помощью БПЛА атаковали шахту и нефтебазу в ЛНР, сообщил глава республики Леонид Пасечник в Telegram-канале. РИА Новости, 03.11.2025
2025-11-03T14:28:00+03:00
2025-11-03T14:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
луганская народная республика
леонид пасечник
вооруженные силы украины
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0b/2010699643_0:53:2090:1230_1920x0_80_0_0_28991c185b9b5f0691cbefc7699bee8d.jpg
https://ria.ru/20250701/lugansk-2026448918.html
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0b/2010699643_63:0:1864:1351_1920x0_80_0_0_728a6506dd0f1ec10597b4e0deb8dc91.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, луганская народная республика, леонид пасечник, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Луганская Народная Республика, Леонид Пасечник, Вооруженные силы Украины, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ВСУ с помощью БПЛА атаковали шахту и нефтебазу в ЛНР

Пасечник: более 60 БПЛА ВСУ перехвачены и уничтожены за ночь в ЛНР

© AP Photo / LibkosУкраинские военные запускают беспилотник
Украинские военные запускают беспилотник - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© AP Photo / Libkos
Украинские военные запускают беспилотник. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЛУГАНСК, 3 ноя – РИА Новости. ВСУ с помощью БПЛА атаковали шахту и нефтебазу в ЛНР, сообщил глава республики Леонид Пасечник в Telegram-канале.
"Поздней ночью враг нанес удары по территории республики. Противник атаковал два муниципалитета. В населенных пунктах повреждены объекты топливно-энергетического комплекса", - написал Пасечник.
По данным главы ЛНР, под ударом оказалась территория шахты в Ровеньках.
"В результате атаки двух БПЛА произошло возгорание механического цеха и кровли административного здания. К счастью, обошлось без жертв. Оперативные службы своевременно среагировали, подняли людей на поверхность и устранили последствия. Утром первая смена шахтеров уже приступила к работе", - написал Пасечник.
Глава ЛНР уточнил, что в Краснодонском муниципальном округе ВСУ нанесли удар по нефтебазе, повреждены две цистерны, благодаря оперативным действиям сотрудников МЧС пожар был локализован.
"В течение прошедшей ночи средствами ПВО перехвачены и уничтожены более 60 БПЛА", - уточнил Пасечник.
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
В Луганске обломки беспилотников упали на территорию нефтебазы
1 июля, 09:38
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЛуганская Народная РеспубликаЛеонид ПасечникВооруженные силы УкраиныМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала