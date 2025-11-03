https://ria.ru/20251103/vsu-2052633269.html
ВСУ с помощью БПЛА атаковали шахту и нефтебазу в ЛНР
ВСУ с помощью БПЛА атаковали шахту и нефтебазу в ЛНР - РИА Новости, 03.11.2025
ВСУ с помощью БПЛА атаковали шахту и нефтебазу в ЛНР
ВСУ с помощью БПЛА атаковали шахту и нефтебазу в ЛНР, сообщил глава республики Леонид Пасечник в Telegram-канале. РИА Новости, 03.11.2025
2025-11-03T14:28:00+03:00
2025-11-03T14:28:00+03:00
2025-11-03T14:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
луганская народная республика
леонид пасечник
вооруженные силы украины
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0b/2010699643_0:53:2090:1230_1920x0_80_0_0_28991c185b9b5f0691cbefc7699bee8d.jpg
https://ria.ru/20250701/lugansk-2026448918.html
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0b/2010699643_63:0:1864:1351_1920x0_80_0_0_728a6506dd0f1ec10597b4e0deb8dc91.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, луганская народная республика, леонид пасечник, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Луганская Народная Республика, Леонид Пасечник, Вооруженные силы Украины, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ВСУ с помощью БПЛА атаковали шахту и нефтебазу в ЛНР
Пасечник: более 60 БПЛА ВСУ перехвачены и уничтожены за ночь в ЛНР