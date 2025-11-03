ВСУ с помощью БПЛА атаковали шахту и нефтебазу в ЛНР

"В результате атаки двух БПЛА произошло возгорание механического цеха и кровли административного здания. К счастью, обошлось без жертв. Оперативные службы своевременно среагировали, подняли людей на поверхность и устранили последствия. Утром первая смена шахтеров уже приступила к работе", - написал Пасечник.