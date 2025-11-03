Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили штурмовиков ВСУ при попытке прорыва в Красноармейск - РИА Новости, 03.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:03 03.11.2025 (обновлено: 13:09 03.11.2025)
https://ria.ru/20251103/vsu-2052620749.html
ВС России уничтожили штурмовиков ВСУ при попытке прорыва в Красноармейск
ВС России уничтожили штурмовиков ВСУ при попытке прорыва в Красноармейск - РИА Новости, 03.11.2025
ВС России уничтожили штурмовиков ВСУ при попытке прорыва в Красноармейск
Военнослужащие группировки "Центр" уничтожили штурмовую группу ВСУ, которая прорывалась в Красноармейск, передает корреспондент РИА Новости, наблюдавший за... РИА Новости, 03.11.2025
2025-11-03T13:03:00+03:00
2025-11-03T13:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
красноармейск
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/03/2052655923_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3f9f6b67cf9dde069ee494a535e652cf.jpg
https://ria.ru/20251103/vsu-2052616937.html
красноармейск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Уничтожение штурмовой группы ВСУ под Красноармейском
Военнослужащие российской группировки "Центр" уничтожили штурмовую группу ВСУ, которая прорывалась в Красноармейск. Корреспондент РИА Новости наблюдал за операцией по трансляции с БПЛА.
2025-11-03T13:03
true
PT0M25S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/03/2052655923_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_2f56800972527e0fa686e4a693840f59.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, красноармейск, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Красноармейск, Россия, Вооруженные силы Украины
ВС России уничтожили штурмовиков ВСУ при попытке прорыва в Красноармейск

ВС России уничтожили штурмовую группу ВСУ при попытке прорыва в Красноармейск

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СЕЛИДОВО, 3 ноя - РИА Новости. Военнослужащие группировки "Центр" уничтожили штурмовую группу ВСУ, которая прорывалась в Красноармейск, передает корреспондент РИА Новости, наблюдавший за операцией по видеотрансляции с БПЛА.
Военнослужащие группировки войск "Центр" обнаружили штурмовую группу ВСУ на северо-западе от Красноармейска. По данным бойцов, в группу входили более 10 военнослужащих ВСУ, по которым бойцы РФ стали наносить массированные артиллерийские удары. Следующим этапом операции по уничтожению группы стала работа операторов FPV-дронов, которые приступили к уничтожению украинской пехоты. После данных ударов, украинские военнослужащие развернулись и стали отступать в сторону населенного пункта Гришино, и на этом этапе были уничтожены.
Боевая работа РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
ВС России отразили десять атак боевиков ВСУ, окруженных в Красноармейске
Вчера, 12:33
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКрасноармейскРоссияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала