ВС России уничтожили штурмовиков ВСУ при попытке прорыва в Красноармейск
Военнослужащие группировки "Центр" уничтожили штурмовую группу ВСУ, которая прорывалась в Красноармейск, передает корреспондент РИА Новости, наблюдавший за... РИА Новости, 03.11.2025
Уничтожение штурмовой группы ВСУ под Красноармейском
Военнослужащие российской группировки "Центр" уничтожили штурмовую группу ВСУ, которая прорывалась в Красноармейск. Корреспондент РИА Новости наблюдал за операцией по трансляции с БПЛА.
