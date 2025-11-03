ВС России отразили десять атак боевиков ВСУ, окруженных в Красноармейске

МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" отбили 10 атак окруженных в Красноармейске ВСУ, 4 попытки деблокады, противник потерял более 50 военных, сообщили в Минобороны.
"В населенном пункте Красноармейск Донецкой Народной Республики штурмовые группы 2-й армии зашли и закрепились в жилой застройке микрорайона Пригородный. Продолжается уничтожение окруженных формирований ВСУ в районах железнодорожного вокзала и промзоны за железной дорогой, а также зачистка от украинских боевиков населенных пунктов Гнатовка и Рог Донецкой Народной Республики. Отражены 10 атак противника в северном и северо-западном направлениях от населенного пункта Красноармейска Донецкой Народной Республики с целью выхода из окружения" ,- говорится в сообщении.
Кроме того, пресечены четыре попытки деблокирования окруженной группировки ВСУ силами иностранных наемников из так называемого "Интернационального легиона теробороны Украины", а также 32-й механизированной бригады ВСУ из района населенного пункта Гришино Донецкой Народной Республики, противник потерял более 50 боевиков, сообщили в Минобороны.
