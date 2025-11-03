ВС России отразили десять атак боевиков ВСУ, окруженных в Красноармейске

Кроме того, пресечены четыре попытки деблокирования окруженной группировки ВСУ силами иностранных наемников из так называемого "Интернационального легиона теробороны Украины", а также 32-й механизированной бригады ВСУ из района населенного пункта Гришино Донецкой Народной Республики, противник потерял более 50 боевиков, сообщили в Минобороны.