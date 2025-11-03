Рейтинг@Mail.ru
ВС России отразили десять атак боевиков ВСУ, окруженных в Красноармейске - РИА Новости, 03.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:33 03.11.2025 (обновлено: 12:41 03.11.2025)
https://ria.ru/20251103/vsu-2052616937.html
ВС России отразили десять атак боевиков ВСУ, окруженных в Красноармейске
ВС России отразили десять атак боевиков ВСУ, окруженных в Красноармейске - РИА Новости, 03.11.2025
ВС России отразили десять атак боевиков ВСУ, окруженных в Красноармейске
Подразделения группировки войск "Центр" отбили 10 атак окруженных в Красноармейске ВСУ, 4 попытки деблокады, противник потерял более 50 военных, сообщили в... РИА Новости, 03.11.2025
2025-11-03T12:33:00+03:00
2025-11-03T12:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
красноармейск
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/14/2049291781_0:163:3061:1885_1920x0_80_0_0_91cf11c700cfb1fb1931547ecea92f28.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
красноармейск
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/14/2049291781_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_4ae594232185cd9f7bcdb13ac5e556a5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
красноармейск, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Красноармейск, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России отразили десять атак боевиков ВСУ, окруженных в Красноармейске

Группировка "Центр" ВС РФ отразила десять атак окруженных в Красноармейске ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Град"
Боевая работа РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа РСЗО "Град" . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" отбили 10 атак окруженных в Красноармейске ВСУ, 4 попытки деблокады, противник потерял более 50 военных, сообщили в Минобороны.
"В населенном пункте Красноармейск Донецкой Народной Республики штурмовые группы 2-й армии зашли и закрепились в жилой застройке микрорайона Пригородный. Продолжается уничтожение окруженных формирований ВСУ в районах железнодорожного вокзала и промзоны за железной дорогой, а также зачистка от украинских боевиков населенных пунктов Гнатовка и Рог Донецкой Народной Республики. Отражены 10 атак противника в северном и северо-западном направлениях от населенного пункта Красноармейска Донецкой Народной Республики с целью выхода из окружения" ,- говорится в сообщении.
Кроме того, пресечены четыре попытки деблокирования окруженной группировки ВСУ силами иностранных наемников из так называемого "Интернационального легиона теробороны Украины", а также 32-й механизированной бригады ВСУ из района населенного пункта Гришино Донецкой Народной Республики, противник потерял более 50 боевиков, сообщили в Минобороны.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКрасноармейскРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала