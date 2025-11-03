https://ria.ru/20251103/vsu-2052592121.html
ВСУ нанесли 27 артиллерийских ударов по Херсонской области за сутки
ВСУ за сутки нанесли 27 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщили журналистам в экстренных службах. РИА Новости, 03.11.2025
