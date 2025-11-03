Рейтинг@Mail.ru
ВСУ нанесли 27 артиллерийских ударов по Херсонской области за сутки - РИА Новости, 03.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:24 03.11.2025
https://ria.ru/20251103/vsu-2052592121.html
ВСУ нанесли 27 артиллерийских ударов по Херсонской области за сутки
ВСУ нанесли 27 артиллерийских ударов по Херсонской области за сутки - РИА Новости, 03.11.2025
ВСУ нанесли 27 артиллерийских ударов по Херсонской области за сутки
ВСУ за сутки нанесли 27 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщили журналистам в экстренных службах. РИА Новости, 03.11.2025
2025-11-03T09:24:00+03:00
2025-11-03T09:24:00+03:00
происшествия
днепр (река)
херсонская область
каховка
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0e/1983827906_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_238c9bda0d82300072e901acb60c8bea.jpg
https://ria.ru/20251102/kherson-2052477729.html
днепр (река)
херсонская область
каховка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0e/1983827906_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_c4a1dabccef15d6cc08168699c8b957b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, днепр (река), херсонская область , каховка, вооруженные силы украины
Происшествия, Днепр (река), Херсонская область , Каховка, Вооруженные силы Украины
ВСУ нанесли 27 артиллерийских ударов по Херсонской области за сутки

ВСУ нанесли 27 ударов по населенным пунктам Херсонской области за сутки

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела со стороны ВСУ
Последствия обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Последствия обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ГЕНИЧЕСК, 3 ноя - РИА Новости. ВСУ за сутки нанесли 27 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщили журналистам в экстренных службах.
"В течение светлого времени дня боевики киевского режима нанесли 17 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области. Еще 10 артиллерийских обстрелов со стороны ВСУ было зафиксировано ночью", - сказал представитель экстренных служб.
Обстрелам украинской армии подверглись шесть населенных пунктов: Каховка, Алешки, Обрывка, Новая Каховка, Пролетарка, Песчановка.
Боевая работа РСЗО Град в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
ВС России уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в Херсоне
2 ноября, 09:36
 
ПроисшествияДнепр (река)Херсонская областьКаховкаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала