Юрист рассказала, как пользоваться телефоном за рулем
01:44 03.11.2025
Юрист рассказала, как пользоваться телефоном за рулем
Пользоваться телефоном за рулем во время езды можно только без помощи рук: с подключением специальной гарнитуры, по громкой связи или по мультимедиа, рассказала РИА Новости
2025
общество, ассоциация юристов россии
Юрист рассказала, как пользоваться телефоном за рулем

Человек с телефоном за рулем автомобиля
Человек с телефоном за рулем автомобиля. Архивное фото
МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Пользоваться телефоном за рулем во время езды можно только без помощи рук: с подключением специальной гарнитуры, по громкой связи или по мультимедиа, рассказала РИА Новости юрист, член Союза юристов-блогеров на базе МГЮА имени Кутафина при Ассоциации юристов России Валентина Бачурина.
"Разрешены способы использования телефона только без рук: с помощью проводной или беспроводной гарнитуры, мультимедийной системы авто или по режиму громкой связи", - сказала Бачурина.
Юрист отметила, что любые манипуляции со смартфоном при движении являются нарушением ПДД, за которое водителю грозит штраф в 1,5 тысячи рублей.
Штрафы за неправильную парковку - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Юрист рассказала, что делать водителю, несогласному со штрафом за парковку
9 октября, 03:14
 
Общество
 
 
