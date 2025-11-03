https://ria.ru/20251103/volokolamsk-2052687241.html
В Волоколамске мужчина въехал в частный дом
В Волоколамске мужчина въехал в частный дом - РИА Новости, 03.11.2025
В Волоколамске мужчина въехал в частный дом
Мужчина въехал в частный дом в Волоколамске Московской области, местный житель, находившийся в внутри, госпитализирован, сообщает ГУ МВД России по Московской... РИА Новости, 03.11.2025
2025-11-03T23:04:00+03:00
2025-11-03T23:04:00+03:00
2025-11-03T23:04:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
волоколамск
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151201/60/1512016059_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_78f1141aca5ac43c683659d993636997.jpg
https://ria.ru/20251103/moskva-2052662793.html
московская область (подмосковье)
волоколамск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151201/60/1512016059_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_00ead6262648ffd1aba0593a866911e8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), волоколамск, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Волоколамск, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Волоколамске мужчина въехал в частный дом
В Волоколамске мужчина въехал в частный дом, жителя госпитализировали