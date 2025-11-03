Рейтинг@Mail.ru
В Волоколамске мужчина въехал в частный дом - РИА Новости, 03.11.2025
23:04 03.11.2025
В Волоколамске мужчина въехал в частный дом
В Волоколамске мужчина въехал в частный дом - РИА Новости, 03.11.2025
В Волоколамске мужчина въехал в частный дом
Мужчина въехал в частный дом в Волоколамске Московской области, местный житель, находившийся в внутри, госпитализирован, сообщает ГУ МВД России по Московской... РИА Новости, 03.11.2025
происшествия, московская область (подмосковье), волоколамск, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Волоколамск, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Волоколамске мужчина въехал в частный дом

В Волоколамске мужчина въехал в частный дом, жителя госпитализировали

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Автомобили полиции и скорой медицинской помощи
Автомобили полиции и скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобили полиции и скорой медицинской помощи. Архивное фото
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Мужчина въехал в частный дом в Волоколамске Московской области, местный житель, находившийся в внутри, госпитализирован, сообщает ГУ МВД России по Московской области.
"Сегодня примерно в 20.30 на 15-м километре автодороги Суворово-Волоколамск-Руза произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, мужчина 1980 года рождения, управляя легковым автомобилем марки "Рено", допустил съезд в кювет, после чего совершил столкновение с частным жилым домом. В результате ДТП местный житель 1979 года рождения, находившийся в здании, с телесными повреждениями доставлен в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
Сотрудники подмосковной Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего.
Эвакуация раненной женщины после ДТП на юге Москвы - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
В Москве вертолет эвакуировал девушку после ДТП с тремя автомобилями
Заголовок открываемого материала