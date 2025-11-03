В Нальчике военному вынесли приговор за мошенничество при получении наград

НАЛЬЧИК, 3 ноя – РИА Новости. Нальчикский гарнизонный военный суд приговорил к трем годам лишения свободы заместителя командира одной из воинских частей, которого обвиняли в мошенничестве при получении государственных наград.

Уголовное дело в отношении подполковника по фамилии Нургалеев поступило в Нальчикский гарнизонный военный суд в связи с изменением территориальной подсудности из Луганского гарнизонного военного суда.

Суд установил, что в 2023 году Нургалеев оформил через должностных лиц кадровых органов наградные листы к награждению его государственными наградами: медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени с мечами и "За заслуги перед Отечеством" I степени с мечами.

« "При этом в указанные листы была внесена представленная Нургалеевым недостоверная информация о якобы совершенных им геройских поступках в боевых действиях в зоне проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении.

На основании этих наградных листов в марте 2023 года и апреле 2024 года Нургалеев был награжден указанными медалями, получив положенные к ним единовременные выплаты на общую сумму больше 408 тысяч рублей, которые похитил.

В суде он полностью признал свою вину.

"Подсудимому назначено окончательное наказание по совокупности совершенных преступлений в виде лишения свободы на срок три года", - отметили в суде.

При этом суд лишил Нургалеева незаконно полученных им государственных наград.