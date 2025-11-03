Рейтинг@Mail.ru
В Нальчике военному вынесли приговор за мошенничество при получении наград
15:24 03.11.2025
В Нальчике военному вынесли приговор за мошенничество при получении наград
Нальчикский гарнизонный военный суд приговорил к трем годам лишения свободы заместителя командира одной из воинских частей, которого обвиняли в мошенничестве... РИА Новости, 03.11.2025
2025
происшествия, вооруженные силы рф, нальчик
Происшествия, Вооруженные силы РФ, Нальчик
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 3 ноя – РИА Новости. Нальчикский гарнизонный военный суд приговорил к трем годам лишения свободы заместителя командира одной из воинских частей, которого обвиняли в мошенничестве при получении государственных наград.
Уголовное дело в отношении подполковника по фамилии Нургалеев поступило в Нальчикский гарнизонный военный суд в связи с изменением территориальной подсудности из Луганского гарнизонного военного суда.
Суд установил, что в 2023 году Нургалеев оформил через должностных лиц кадровых органов наградные листы к награждению его государственными наградами: медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени с мечами и "За заслуги перед Отечеством" I степени с мечами.
«
"При этом в указанные листы была внесена представленная Нургалеевым недостоверная информация о якобы совершенных им геройских поступках в боевых действиях в зоне проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении.
На основании этих наградных листов в марте 2023 года и апреле 2024 года Нургалеев был награжден указанными медалями, получив положенные к ним единовременные выплаты на общую сумму больше 408 тысяч рублей, которые похитил.
В суде он полностью признал свою вину.
"Подсудимому назначено окончательное наказание по совокупности совершенных преступлений в виде лишения свободы на срок три года", - отметили в суде.
При этом суд лишил Нургалеева незаконно полученных им государственных наград.
По информации суда, приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.
 
ПроисшествияВооруженные силы РФНальчик
 
 
