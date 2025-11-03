Рейтинг@Mail.ru
ВКС России авиабомбами уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в ДНР
Специальная военная операция на Украине
 
10:21 03.11.2025
ВКС России авиабомбами уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в ДНР
ВКС России авиабомбами уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в ДНР
ВКС РФ авиабомбами ФАБ-500 уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в населенном пункте Родинское ДНР, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 03.11.2025
Удар по пункту временной дислокации ВСУ в Родинском в ДНР
Российские войска авиабомбами ФАБ-500 уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в Родинском в ДНР, сообщило Минобороны.
ВКС России авиабомбами уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в ДНР

ВКС РФ авиабомбами ФАБ-500 уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в Родинском

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. ВКС РФ авиабомбами ФАБ-500 уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в населенном пункте Родинское ДНР, сообщило Минобороны РФ.
В ходе разведывательных мероприятий ВС РФ в заброшенных зданиях населенного пункта Родинское в ДНР были обнаружены пункты временной дислокации подразделений 14-й бригады особого назначения нацгвардии Украины, уточнили в ведомстве.
"Воздушно-космические силы России нанесли авиационный удар с применением авиабомб ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции по выявленным целям в момент наибольшего скопления личного состава противника", - говорится в сообщении.
Авиабомбы ФАБ-500 на аэродроме, где базируются самолеты ВКС России - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
ВКС ударили авиабомбой по скоплению ВСУ в Купянске
26 октября, 12:56
26 октября, 12:56
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
