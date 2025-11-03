https://ria.ru/20251103/vks-2052598907.html
ВКС России авиабомбами уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в ДНР
ВКС России авиабомбами уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в ДНР
ВКС РФ авиабомбами ФАБ-500 уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в населенном пункте Родинское ДНР, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 03.11.2025
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
украина
воздушно-космические силы россии
вооруженные силы украины
Удар по пункту временной дислокации ВСУ в Родинском в ДНР
Российские войска авиабомбами ФАБ-500 уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в Родинском в ДНР, сообщило Минобороны.
ВКС России авиабомбами уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в ДНР
ВКС РФ авиабомбами ФАБ-500 уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в Родинском