Число жертв наводнений во Вьетнаме выросло до 42 человек
Число жертв наводнений во Вьетнаме выросло до 42 человек - РИА Новости, 03.11.2025
Число жертв наводнений во Вьетнаме выросло до 42 человек
Количество погибших в результате вызванных ливнями наводнений в центральной части Вьетнама выросло до 42 после нового наводнения в городе Хюэ, где эвакуированы... РИА Новости, 03.11.2025
2025-11-03T14:16:00+03:00
2025-11-03T14:16:00+03:00
2025-11-03T14:48:00+03:00
БАНГКОК, 3 ноя – РИА Новости.
Количество погибших в результате вызванных ливнями наводнений в центральной части Вьетнама выросло до 42 после нового наводнения в городе Хюэ, где эвакуированы 400 местных жителей, сообщает в понедельник вьетнамский государственный новостной портал VietnamNews
.
«
"На сегодняшний день в регионе из-за неблагоприятных погодных условий погибли или пропали без вести 42 человека. Синоптики предупреждают о новых дождях", - сообщает портал.
Ранее вьетнамские СМИ сообщали о 37 погибших в результате наводнений.
"Как только наводнения в Центральном Вьетнаме начали спадать, снова пришла непогода. Более 400 человек были эвакуированы в городе Хюэ, а в Дананге реки вышли из берегов", - говорится в сообщении.