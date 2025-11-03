Рейтинг@Mail.ru
Число жертв наводнений во Вьетнаме выросло до 42 человек - РИА Новости, 03.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:16 03.11.2025 (обновлено: 14:48 03.11.2025)
https://ria.ru/20251103/vetnam-2052631022.html
Число жертв наводнений во Вьетнаме выросло до 42 человек
Число жертв наводнений во Вьетнаме выросло до 42 человек - РИА Новости, 03.11.2025
Число жертв наводнений во Вьетнаме выросло до 42 человек
Количество погибших в результате вызванных ливнями наводнений в центральной части Вьетнама выросло до 42 после нового наводнения в городе Хюэ, где эвакуированы... РИА Новости, 03.11.2025
2025-11-03T14:16:00+03:00
2025-11-03T14:48:00+03:00
в мире
вьетнам
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/03/2052631508_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c95ac65da4219dae2750d0303a784312.jpg
https://ria.ru/20251103/gaiti-2052605642.html
вьетнам
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/03/2052631508_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_d45ff1208c918ab500583195bea074f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, вьетнам
В мире, Вьетнам
Число жертв наводнений во Вьетнаме выросло до 42 человек

Во Вьетнаме из-за вызванных ливнями наводнений погибли 42 человека

© AP Photo / Phan Anh DungПоследствия наводнений во Вьетнаме
Последствия наводнений во Вьетнаме - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© AP Photo / Phan Anh Dung
Последствия наводнений во Вьетнаме
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БАНГКОК, 3 ноя – РИА Новости. Количество погибших в результате вызванных ливнями наводнений в центральной части Вьетнама выросло до 42 после нового наводнения в городе Хюэ, где эвакуированы 400 местных жителей, сообщает в понедельник вьетнамский государственный новостной портал VietnamNews.
«
"На сегодняшний день в регионе из-за неблагоприятных погодных условий погибли или пропали без вести 42 человека. Синоптики предупреждают о новых дождях", - сообщает портал.
Ранее вьетнамские СМИ сообщали о 37 погибших в результате наводнений.
"Как только наводнения в Центральном Вьетнаме начали спадать, снова пришла непогода. Более 400 человек были эвакуированы в городе Хюэ, а в Дананге реки вышли из берегов", - говорится в сообщении.
Последствия урагана Мелисса на Гаити - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
На Гаити объявили траур в память о жертвах урагана "Мелисса"
Вчера, 11:14
 
В миреВьетнам
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала