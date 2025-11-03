Число жертв наводнений во Вьетнаме выросло до 42 человек

"На сегодняшний день в регионе из-за неблагоприятных погодных условий погибли или пропали без вести 42 человека. Синоптики предупреждают о новых дождях", - сообщает портал.

"Как только наводнения в Центральном Вьетнаме начали спадать, снова пришла непогода. Более 400 человек были эвакуированы в городе Хюэ, а в Дананге реки вышли из берегов", - говорится в сообщении.