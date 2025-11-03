Рейтинг@Mail.ru
17:17 03.11.2025
Венгрия не присоединилась к антироссийскому заявлению ЕС на сессии ЮНЕСКО
Венгрия не присоединилась к антироссийскому заявлению ЕС на сессии ЮНЕСКО

Венгрия не присоединилась к заявлению Евросоюза по Украине на сессии ЮНЕСКО

Логотип ЮНЕСКО
© AP Photo / Christophe Ena
Логотип ЮНЕСКО. Архивное фото
САМАРКАНД, 3 ноя - РИА Новости. Антироссийское заявление ЕС по ситуации на Украине прозвучало в рамках сессии генеральной конференции ЮНЕСКО в Самарканде без присоединения к нему Венгрии, передает корреспондент РИА Новости.
При зачитывании заявления Евросоюза были перечислены все государства, от лица которых оно сделано. Перечисление шло на английском языке и в алфавитном порядке, однако Венгрии не оказалось на полагающемся ей месте среди других членов ЕС.
Заместитель постпредставителя страны при ЮНЕСКО Кинга Симон во время своего выступления также не указала, что Венгрия присоединяется к заявлению ЕС, в отличие от делегатов из других государств союза.
Флаг России во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
Россия отвергла предвзятый доклад ЮНЕСКО о ситуации на Украине
