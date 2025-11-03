https://ria.ru/20251103/vengriya-2052656876.html
Венгрия не присоединилась к антироссийскому заявлению ЕС на сессии ЮНЕСКО
в мире
венгрия
евросоюз
юнеско
венгрия
2025
