https://ria.ru/20251103/uzbekistan-2052608278.html
Из России в Узбекистан вернули 35 детей, оставшихся без присмотра родителей
Из России в Узбекистан вернули 35 детей, оставшихся без присмотра родителей - РИА Новости, 03.11.2025
Из России в Узбекистан вернули 35 детей, оставшихся без присмотра родителей
Три десятка детей, оставшихся без присмотра родителей, вернулись из России в Узбекистан, передает информационное агентство "Дунё". РИА Новости, 03.11.2025
2025-11-03T11:38:00+03:00
2025-11-03T11:38:00+03:00
2025-11-03T14:58:00+03:00
в мире
россия
узбекистан
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/03/2052607698_0:9:954:546_1920x0_80_0_0_795718ee6f26818faf154c8acf50ba53.jpg
https://ria.ru/20251002/shkola-2045818484.html
россия
узбекистан
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/03/2052607698_108:0:847:554_1920x0_80_0_0_54d89a09c6ff79022cdde06e3599f11a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, узбекистан, москва
В мире, Россия, Узбекистан, Москва
Из России в Узбекистан вернули 35 детей, оставшихся без присмотра родителей
Посольство Узбекистана помогло вернуть из РФ 35 оставшихся без присмотра детей
ТАШКЕНТ, 3 ноя — РИА Новости.
Три десятка детей, оставшихся без присмотра родителей, вернулись из России в Узбекистан, передает информационное агентство "Дунё"
.
«
"При содействии посольства Узбекистана в Москве обеспечено возвращение несовершеннолетних соотечественников, оставшихся без присмотра, безнадзорных и находящихся в трудной жизненной ситуации на территории России", — говорится в публикации.
Процесс организован при поддержке российских компетентных органов. Всего в октябре удалось вернуть на родину 35 детей из 11 регионов России, уточнило агентство.
Специальная межведомственная группа по установлению и возвращению на родину детей — граждан Узбекистана, оставшихся без родителей в России, работает с 2022 года. За прошедшее время власти республики сообщили о возвращении более ста детей.
С 30 июля по 30 августа Ташкент проводил благотворительно-гуманитарную акцию по возвращению на родину сограждан, находящихся сложной жизненной, финансовой ситуации, а также в центрах депортации за рубежом, в том числе в России. За месяц в Узбекистан вернулись 993 человека.