Из России в Узбекистан вернули 35 детей, оставшихся без присмотра родителей

ТАШКЕНТ, 3 ноя — РИА Новости. Три десятка детей, оставшихся без присмотра родителей, вернулись из России в Узбекистан, передает информационное агентство Три десятка детей, оставшихся без присмотра родителей, вернулись из России в Узбекистан, передает информационное агентство "Дунё"

« "При содействии посольства Узбекистана в Москве обеспечено возвращение несовершеннолетних соотечественников, оставшихся без присмотра, безнадзорных и находящихся в трудной жизненной ситуации на территории России", — говорится в публикации.

Процесс организован при поддержке российских компетентных органов. Всего в октябре удалось вернуть на родину 35 детей из 11 регионов России, уточнило агентство.

Специальная межведомственная группа по установлению и возвращению на родину детей — граждан Узбекистана, оставшихся без родителей в России, работает с 2022 года. За прошедшее время власти республики сообщили о возвращении более ста детей.