Из России в Узбекистан вернули 35 детей, оставшихся без присмотра родителей
11:38 03.11.2025 (обновлено: 14:58 03.11.2025)
Из России в Узбекистан вернули 35 детей, оставшихся без присмотра родителей
Из России в Узбекистан вернули 35 детей, оставшихся без присмотра родителей - РИА Новости, 03.11.2025
Из России в Узбекистан вернули 35 детей, оставшихся без присмотра родителей
Три десятка детей, оставшихся без присмотра родителей, вернулись из России в Узбекистан, передает информационное агентство "Дунё". РИА Новости, 03.11.2025
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
Из России в Узбекистан вернули 35 детей, оставшихся без присмотра родителей

Посольство Узбекистана помогло вернуть из РФ 35 оставшихся без присмотра детей

ТАШКЕНТ, 3 ноя — РИА Новости. Три десятка детей, оставшихся без присмотра родителей, вернулись из России в Узбекистан, передает информационное агентство "Дунё".
«

"При содействии посольства Узбекистана в Москве обеспечено возвращение несовершеннолетних соотечественников, оставшихся без присмотра, безнадзорных и находящихся в трудной жизненной ситуации на территории России", — говорится в публикации.

Процесс организован при поддержке российских компетентных органов. Всего в октябре удалось вернуть на родину 35 детей из 11 регионов России, уточнило агентство.
Специальная межведомственная группа по установлению и возвращению на родину детей — граждан Узбекистана, оставшихся без родителей в России, работает с 2022 года. За прошедшее время власти республики сообщили о возвращении более ста детей.
С 30 июля по 30 августа Ташкент проводил благотворительно-гуманитарную акцию по возвращению на родину сограждан, находящихся сложной жизненной, финансовой ситуации, а также в центрах депортации за рубежом, в том числе в России. За месяц в Узбекистан вернулись 993 человека.
