https://ria.ru/20251103/utreht-2052635684.html
В Утрехте приостановили продажу кофе и чая из-за бактерии в питьевой воде
В Утрехте приостановили продажу кофе и чая из-за бактерии в питьевой воде - РИА Новости, 03.11.2025
В Утрехте приостановили продажу кофе и чая из-за бактерии в питьевой воде
Во многих учреждениях нидерландского Утрехта временно не подают кофе и чай из-за обнаружения бактерии в питьевой воде, сообщил в понедельник региональный... РИА Новости, 03.11.2025
2025-11-03T14:40:00+03:00
2025-11-03T14:40:00+03:00
2025-11-03T14:40:00+03:00
в мире
утрехт (город)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147836/87/1478368750_0:147:3118:1901_1920x0_80_0_0_6e50588fddf7ab4c78aa026e20438427.jpg
https://ria.ru/20251020/nauka-2048898560.html
утрехт (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147836/87/1478368750_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_afe0ba471d679366427961de48b94ef8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, утрехт (город)
В Утрехте приостановили продажу кофе и чая из-за бактерии в питьевой воде
В Утрехте временно остановили продажу кофе и чая из-за бактерии в питьевой воде
ГААГА, 3 ноя - РИА Новости.
Во многих учреждениях нидерландского Утрехта временно не подают кофе и чай из-за обнаружения бактерии в питьевой воде, сообщил в понедельник региональный телеканал RTV Utrecht
.
"На многих предприятиях и учреждениях нашего региона в ближайшие дни станет гораздо сложнее купить чашку кофе или чая после обнаружения бактерий в резервуаре с питьевой водой в Утрехте", - передает телеканал.
В окружном суде и на железнодорожных станциях Утрехта
продажа кофе и чая приостановлена. В амбулаторном отделении больницы при Утрехтском университете посетителям и пациентам не предоставляются кофе, чай и питьевая вода. Учреждение рекомендует посетителям приносить напитки с собой.
Студентам также не советуют пить воду из-под крана или из кофемашин.
Сообщается, что как минимум до вторника во многих районах региона будет действовать рекомендация кипятить воду в течение трех минут перед ее употреблением.