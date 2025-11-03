Рейтинг@Mail.ru
В Утрехте приостановили продажу кофе и чая из-за бактерии в питьевой воде
14:40 03.11.2025
В Утрехте приостановили продажу кофе и чая из-за бактерии в питьевой воде
В Утрехте приостановили продажу кофе и чая из-за бактерии в питьевой воде - РИА Новости, 03.11.2025
В Утрехте приостановили продажу кофе и чая из-за бактерии в питьевой воде
Во многих учреждениях нидерландского Утрехта временно не подают кофе и чай из-за обнаружения бактерии в питьевой воде, сообщил в понедельник региональный... РИА Новости, 03.11.2025
в мире
утрехт (город)
утрехт (город)
в мире, утрехт (город)
В мире, Утрехт (город)
В Утрехте приостановили продажу кофе и чая из-за бактерии в питьевой воде

В Утрехте временно остановили продажу кофе и чая из-за бактерии в питьевой воде

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Старый канал Аудеграхт в Утрехте
Старый канал Аудеграхт в Утрехте - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Старый канал Аудеграхт в Утрехте. Архивное фото
ГААГА, 3 ноя - РИА Новости. Во многих учреждениях нидерландского Утрехта временно не подают кофе и чай из-за обнаружения бактерии в питьевой воде, сообщил в понедельник региональный телеканал RTV Utrecht.
"На многих предприятиях и учреждениях нашего региона в ближайшие дни станет гораздо сложнее купить чашку кофе или чая после обнаружения бактерий в резервуаре с питьевой водой в Утрехте", - передает телеканал.
В окружном суде и на железнодорожных станциях Утрехта продажа кофе и чая приостановлена. В амбулаторном отделении больницы при Утрехтском университете посетителям и пациентам не предоставляются кофе, чай и питьевая вода. Учреждение рекомендует посетителям приносить напитки с собой.
Студентам также не советуют пить воду из-под крана или из кофемашин.
Сообщается, что как минимум до вторника во многих районах региона будет действовать рекомендация кипятить воду в течение трех минут перед ее употреблением.
Ученые создали новый антибиотик
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Заголовок открываемого материала