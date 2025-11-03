В Утрехте приостановили продажу кофе и чая из-за бактерии в питьевой воде

ГААГА, 3 ноя - РИА Новости. Во многих учреждениях нидерландского Утрехта временно не подают кофе и чай из-за обнаружения бактерии в питьевой воде, сообщил в понедельник региональный телеканал Во многих учреждениях нидерландского Утрехта временно не подают кофе и чай из-за обнаружения бактерии в питьевой воде, сообщил в понедельник региональный телеканал RTV Utrecht

"На многих предприятиях и учреждениях нашего региона в ближайшие дни станет гораздо сложнее купить чашку кофе или чая после обнаружения бактерий в резервуаре с питьевой водой в Утрехте", - передает телеканал.

В окружном суде и на железнодорожных станциях Утрехта продажа кофе и чая приостановлена. В амбулаторном отделении больницы при Утрехтском университете посетителям и пациентам не предоставляются кофе, чай и питьевая вода. Учреждение рекомендует посетителям приносить напитки с собой.

Студентам также не советуют пить воду из-под крана или из кофемашин.