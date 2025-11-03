ВАРШАВА, 3 ноя - РИА Новости. Украина намеренно создает мощную диаспору в Польше, чтобы впоследствии принять на себя роль хозяина в стране, считает бывший премьер-министр республики Лешек Миллер.

"За сентябрь и октябрь польскую границу пересекли 98,5 тысячи украинцев в возрасте 18-22 лет - в среднем 1600 в день. Это результат отмены запрета молодым людям покидать страну. Власти объясняют, что цель состоит в том, чтобы дать молодым украинцам возможность учиться или работать за границей. Это официальная интерпретация, но невозможно не увидеть второе дно этого решения", - написал Миллер в признанной в России экстремистской соцсети Facebook*.

Он уверен, что действия украинских властей направлены на создание сильной диаспоры в Польше

"Киев сознательно строит в Польше ядро новой многочисленной диаспоры - политической, экономической и культурной базы Украины в самом сердце Европейского Союза", - заявил экс-премьер.

Он отметил, что подобная тактика не является новой.

"История знает много таких примеров. Израиль на протяжении десятилетий основывал свою силу на диаспоре. Ирландия относится к эмигрантам не как к потерянным гражданам, а как к внешнему крылу нации. Турция пошла дальше - создала управление по мобилизации турок в Германии Нидерландах . Украина хочет пойти по аналогичному пути", - написал Миллер.

Он отметил, что Украина, столкнувшись с массовым выездом населения за границу, "нуждается в новых каналов влияния и за своими пределами".

"Польша как крупнейший сосед и главный центр военной поддержки, становится естественным местом построения этого потенциала. Молодые, мобильные, часто многоязычные (украинцы – ред.) создают свои собственные и покупают польские компании, работают в польских учреждениях, входят в структуры неправительственных организаций. Именно здесь текут деньги, здесь создаются украинские СМИ, здесь растет разнообразный потенциал. Они становятся частью польского общественного пространства", - заявил экс-премьер.

Он считает, что если Польша не урегулирует четко права граждан Украины, то из гостей они вскоре могут стать хозяевами в стране.

"Поскольку этот процесс набирает обороты, необходимы четкие правила игры: кто финансирует украинские неправительственные организации в Польше, какие права и обязанности имеют граждане Украины, проживающие здесь. Если мы этого не сделаем, мы не заметим момент, когда роль хозяина превратится в роль гостя в нашем собственном доме", - написал он.

"Было бы наивно притворяться, что это спонтанный и аполитичный процесс. Украинское государство прекрасно понимает, что диаспора - это мягкая сила, безопасная, дешевая и долгосрочная. (Владимир - ред.) Зеленский, позволив молодым людям уехать, не отказался от них – он отправил их на задание", - заключил Миллер.