В четырех областях Украины третий раз за сутки объявили воздушную тревогу

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога третий раз за сутки объявлена в Киевской, Черниговской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Ранее в понедельник тревога уже была объявлена в указанных областях, спустя некоторое время ее отменили.
Согласно данным ресурса, тревога была объявлена в Киевской, Черниговской, Полтавской и Днепропетровской в 17.24 мск. Кроме того, сигнал тревоги продолжает звучать в Сумской, Харьковской, Кировоградской областях Украины.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18