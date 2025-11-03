https://ria.ru/20251103/ukraina-2052653696.html
Украина увеличила импорт электроэнергии из соседних стран в два раза
Украина на фоне отключений электроэнергии в октябре увеличила импорт электроэнергии в два с половиной раза из соседних стран, сообщает отраслевое издание ExPro. РИА Новости, 03.11.2025
